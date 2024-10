Навън е същинска златна есен, като обичаните български изпълнители Софи Маринова и Константин не пропуснаха да се разходят под топлите октомврийски лъчи из улиците на София.

И не само това - двамата поп фолк изпълнители не пропуснаха да демонстрират и уменията си по английски език, като се заговориха шеговито с група американски туристи на столичната "Витошка".

"Тука сме на Витошка и правим клипа. Има американки!", чуваме да казва Софи Маринова развълнувано във видеото.

"Софче, това са американки, кажи им нещо", подстрекава я Константин.

"Е, какво да кажа... C’mon, everybody! Номер едно!, казва Софи на чужденките, които остават видимо учудени от специалното внимание, което получават на емблематичната софийска улица.

"How are you, Софче?", подканва я да ги попита Константин.