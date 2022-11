По случай Деня на благодарността в САЩ Дженифър Лопес публикува снимка на сина си Макс и Бен Афлек.

53-годишната певица сподели кадрите в Инстаграм, на които 14-годишното ѝ момче спи на рамото на актьора. Тя добави хаштаговете #Family и #ThisIsMeNow.

Лопес наскоро анонсира 9-ия си студиен албум.

Той ще излезе през 2023 г. и ще се явява своеобразно продължение на "This Is Me... Then", излязъл през 2022 г., в разгара на връзката ѝ с Бен Афлек.

В албума ще има 13 нови песни, една от които носеща името "Dear Ben"(Скъпи Бен).