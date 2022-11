Тайната е разкрита: Дженифър Лопес изчезна от социалните мрежи, за да се завърне с нов албум.

В началото на седмицата изпълнителката изтри всичките си постове от профила си в Инстаграм, което предизвика смут сред феновете ѝ, които предположиха, че се е случило нещо лошо.

Оказа се точно обратното - днес певицата анонсира 9-ия си студиен албум "This Is Me.... Now".

Заглавието му е препратка към албума "This Is Me... Then", излязъл на 25 ноември преди 20 години. В кратко видео в Инстаграм снимка на певицата от 2002 г. се превръща във видео с нея от наши дни.

От поста става ясно, че албума ще се появи през 2023 г., а също, че една от песните в него носи името "Dear Ben pt. ll".

Тя очевидно ще се явява продължение на "Dear Ben", песен от албума от 2002 г. Тогава Афлек и Лопес бяха заедно и не криеха чувствата си един към друг. Актьора дори се появява в клипа към парчето "Jenny From The Block".

Интересно е също да се отбележи, че последните 2 песни от албума са "Midnight Trip to Vegas" ("Среднощно пътуване до Вегас", който явно препраща до първата им брачна церемония в града на хазарта през юли) и "The Greatest Love Story Ever Told" ("Най-великата любовна история, разказвана някога").

"Този албум е за надеждата, за вярата в това, че истинската любов никога не умира.", споделя Джей Ло.