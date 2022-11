Дженифър Лопес изтриИнстаграм профила си и смени профилната си снимка във Фейсбук с черен фон.

226 милиона последователи се чудят защо певицата прави това.

Много от тях поднесоха искрените си съболезнования в коментари.

Загунила ли е някого Джей Ло или това е маркетингов трик?

Профилната снимка на Лопес в Инстаграм бе сменена с черна. 88 публукувани поста също бяха изтрити.

Същото се случи и със снимката й във Фейсбук. Единствената разлика е надписът в златно с името й, който стои в едната социална мрежа.

Всъщност певицата отбелязва 20 години от третия си студиен албум "This is Me... Then“. Той е издаден на 25 ноември 2002 г. от Epic Records.

Очаква се и нов албум от латино дивата. Последният студиен албум на певицата е издаден през 2014 - A.K.A.