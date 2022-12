Краят на отминаващата година е време да обърнем поглед назад, за да си припомним кои бях най-добрите албуми за последните дванадесет месеца. Защото остават само броени часове до новата годината - девет, ако трябва да сме пунтуални - затова, нека изпратим подобаващо старата и да посрещнем 2023 г. с най-добрите музикални албуми - представени по азбучен ред на изпълнителите, разбира се, без тежките претенции за класация ала 1, 2, 3... И както неведнъж сме цитирали великия джазмен Телониъс Монк, "да пишеш за музиката, е като да танцуваш за архитектурата" - затова не губим излишно време в приказки и директно преминаваме към най-добрите музикални тави на 2022 г. Ето ги и тях!

Aldous Harding - Warm Chris

Angel Olsen - Big Time

Arctic Monkeys - The Car

Beach House - Once Twice Melody

Beyoncé - RENAISSANCE

Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk - Fossora

black midi - Hellfire

Father John Misty - Chloë and the Next 20th Century

FKA twigs - CAPRISONGS

Julia Jacklin - PRE PLEASURE

Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers

Mitski - Laurel Hell

Nilüfer Yanya - PAINLESS

ROSALÍA - MOTOMAMI

Soccer Mommy - Sometimes, Forever

Spoon - Lucifer on the Sofa

Taylor Swift – Midnights

The Smile - A Light for Attracting Attention

Wet Leg - Wet Leg