Кралицата на рокендрола Тина Търнър почина на 83-годишна възраст, съобщи "Скай нюз", позовавайки се на нейния говорител.

"Тина Търнър, "Кралицата на рокендрола", почина мирно днес на 83-годишна възраст след дълго боледуване в дома си в Куснахт, близо до Цюрих, Швейцария", се казва в изявлението.

Снимка: Getty Images

"С нея светът губи една музикална легенда и модел за подражание."

Тина Търнър е родена като Анна Мей Бълок на 26 ноември 1939 г. в Браунсвил, Тенеси, като най-малката дъщеря на Флойд Ричард Бълок и съпругата му Зелма Присила. Семейството живее в близката селска неинкорпорирана общност Нутбуш, Тенеси, където баща ѝ работи като надзирател на арендаторите във фермата Пойндекстър на магистрала 180. По-късно тя си спомня, че в ранна възраст е събирала памук със семейството си.

Търнър започва кариерата си в групата „Kings of Rhythm“ на Айк Търнър през 1957 г. Под името „Little Ann“ тя се появява в първия си запис, "Boxtop", през 1958 г. През 1960 г. тя дебютира като Тина Търнър с хитовия дуетен сингъл "A Fool in Love". Дуетът Айк и Тина Търнър се превръща в "един от най-страховитите концертни изпълнения в историята". Те издават хитове като "It's Gonna Work Out Fine", "River Deep - Mountain High", "Proud Mary" и "Nutbush City Limits", преди да се разпуснат през 1976 г.

През 80-те години на ХХ век Търнър започва "едно от най-големите завръщания в историята на музиката".

Мултиплатиненият ѝ албум "Private Dancer" от 1984 г. съдържа хита "What's Love Got to Do with It", който печели наградата "Грами" за запис на годината и става първата и единствена нейна песен номер едно в „Billboard Hot 100“. На 44-годишна възраст тя е най-възрастната соло изпълнителка, оглавила класацията „Hot 100“. Успехът ѝ в класациите продължава с "Better Be Good to Me", "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)", "Typical Male", "The Best", "I Don't Wanna Fight" и "GoldenEye". По време на световното си турне „Break Every Rule“ през 1988 г. поставя тогавашния рекорд на Гинес за най-голяма платена публика (180 000 души) за солов изпълнител.