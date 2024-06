Едни от най-добрите албуми за 2024 засега са на Бионсе, Тейлър Суифт, Били Айлиш и други, коментира Асошиейтед прес.

Албумът на Бионсе Act II: Cowboy Carter е запомнящо се произведение и достъпен майсторски клас по недостатъчно добре позната история за кънтри музиката.

Епичният 78-минутен албум на Бионсе с 27 песни е в опозиция на закостенелите структури на жанра и образова слушателите за нейния произход от черната музика.

Единадесетият албум на Тейлър Суифт The Tortured Poets Department е смесица от нейния мрачен поп (като в албума Midnights от 2022 г.) и фолклорни композиции. Последните няколко години изпълнителката прекара в презаписване на албумите си. Разказването на истории в албума на Суифт е на преден план.

Албумът на Били Айлиш Hit Me Hard and Soft с 10 песни е изпълнен с техно и хиперпоп, акустични балади и завръщане към готическия водевил.

За първия албум на Ариана Гранде от четири години насам – Eternal Sunshine, поп певицата си партнира с шведския хитмейкър Макс Мартин за колекция от песни, които варират от хаус музиката и аренби поп от 90-те.

През седемте години, изминали от последния албум на Шакира, тя се раздели с футболиста Жерар Пике и беше обвинена в укриване на данъци в Испания. Тя превърна тази болка в изкуство в албума Las Mujeres Ya No Lloran ("Жените вече не плачат"). В него слушателите могат да се насладят от бачатата Monotonia през електропопа Te Felicito до мегахита Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Други хитови албуми от жанра на популярната музика са Radical Optimism на Дуа Липа, Tyla на Тайла и Coming Home на Ъшър.

В рапа едни от най-добрите албуми, според Асошиейтед прес, са Фючър и Метро Бумин с We Don't Trust You, Йънг Майко с Att., Фло Мили с Fine Ho, Stay, Секси ред с In Sexyy We Trust.

Brat на британската певица Чарли Екс Си Екс е нейният шести албум. Това е раздвоение между хедонизма и безпокойството, както и между статута ѝ на поп кралица на ъндърграунда и успеха й в мейнстрийм средата.

През настоящата година излезе и вторият солов албум на рапъра Ар Ем от кей поп групата Би Ти Ес – Right Place, Wrong Person, припомня БТА.