Луи Томлинсън от One Direction ще има концерт в столичната зала "Арена Армеец" на 18 септември 2023 г. Събитието е част от турнето Faith in the Future в повече от 40 европейски града, съобщават организаторите от Fest Team и Live Nation.

С плодовита кариера като вокалист и автор на голяма част от хитовите песни на звездната момчешка група и два солови албума, Луи Томлинсън ще стъпи за първи път на българска сцена.

Миналия месец артистът се завърна към музиката със сингъла "Bigger Than Me" - първата му нова песен след излизането на дебютния солов албум "Walls", продаден в милионни тиражи през 2020 г. "Bigger Than Me" вече завзема радиостанциите на Острова и се насочва към американските чартове.

По новия албум "Faith In The Future", който излиза официално на 11 ноември, той работи с известни имена като Роб Харви, Майк Кроси (The 1975, Wolf Alice), Дан Греч (The Killers, The Vaccines, Halsey), Джо Крос (Courteeners) и Hurts frontman Theo Hutchcraft. Луи Томлинсън записва албума с една основна цел - да създаде колекция от песни, подходящи за изпълнения на живо - задача, с която той се справя повече от добре.

През 2021 г. Луи Томлинсън е вписан в Книгата на рекордите на Гинес за счупване на рекорда за най-много излъчвания на живо за концерт на солов изпълнител от мъжки пол, пише още БТА.

Луи Томлинсън е домакин на едно от най-големите концертни събития, провеждани някога на живо, с продадени над 160 000 билета на фенове в над 110 държави и събра средства за няколко важни благотворителни организации и екипи, засегнати от пандемията.