АЗ СЪМ СЕБЕ СИ е едно специално събитие пътешествие, подготвено от Биляна Савова на 6 ноември. В програмата участие ще вземат още Ирина Тенчева и Виктория Радославова.

Биляна Савова е визионер, създател на фондация "Мога сам" и още множество новаторски програми за осъзнаване. Сама преборила множествената склероза помага на много хора с това заболяване.

Съвсем скоро тя ще бъде наш гост в LADYZONETV.

Първата част от събитието АЗ СЪМ СЕБЕ СИ е наречено "Аз създавам себе си".

В рамките на 6 часа, в тишина и мълчание, с помощта на специално създадена авторска музика, ярки визуализации и терапевтични практики, ще бъдат направени първите крачки към това, което всеки иска да бъде 365 дни по-късно.

Всеки, дошъл на събитието, ще направи своето ЦЕЛЕполагане по пътя на личностната си промяна.



В следващите етапи на I AM MEще ще бъдат поставят основите на още три важни аспекта от изграждането на целостта на човек - да обича себе си (I love myself), да вярва в себе си (I believe in myself) и да бъде свободен (I am free).





Специални гости във всяко едно от четирите пътешествия с нас ще бъдат хора, които имат какво да споделят и искат да предадат на останалите от опита в техния личен път на осъзнаване.

В първия етап на I AM ME - I createmyself това са:

- Ирина Тенчева - специалист по публични и дигитални комуникации; създател на бранда Irituali - food, art, soul; харизматичен кулинар и вдъхновяващ текстописец; автор на “Ритуали от моята кухня”, майка на три деца, но преди всичко ловец на моменти u истории.

- Виктория Радославова - режисьор на монтажа, чиято работа стои зад много от българските филми и сериали. Изпълнителен директор и съосновател на Фондация “Чуй със сърцето”.

Датата е 6 ноември 2022 г., а мястото - грант хотел Милениум София. Събитието е с продължителност 6 часа.



Всеки, решил да посети това интересно събитие, трябва да носи със себе си освен добро настроение и удобни дрехи, постелка за йога, възглавница за медитация и голям шал/одеало. На събитието участниците ще получат превръзка за очи, дневник на пътешественика, писалка, тениска и чанта.

Ако някога сте усещали, че сте в кръг и се въртите, ако сте попадали в ситуация, в което се чувствате безсилни - продължете да четете.

Причината за тези състояния често е в нашите вътрешни убеждения, т.нар „придобити“ отвън мисловни модели, които сме повтаряли и заучавали трайно с течение на времето и които подсъзнанието ни синхронизира с поведението ни в съответствие с тях. Затова ако вътрешните ни убеждения са водени от негативни мисли, неусетно се превръщаме в негативни хора и привличаме в живота си такива ситуации.