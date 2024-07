Само 3 дни ни делят от най-мащабното събитие за поп култура у нас! Aniventure Comic Con идва тази събота и неделя в Интер Експо Център и ще обедини манга, аниме, косплей, гейминг, графити, комикси и кино, като даде възможност на феновете да се запознаят на живо с актьори от „The Witcher“, „One Piece“, „Fantastic Beasts“, „The Walking Dead“, „The Avengers“, „The Guardians of the Galaxy“ и още много други. Като част от разнообразната фестивална програма ще видим и Юлиан Костов („Call of Duty: Modern Warfare 3“, „Shadow and Bone“, „The White Lotus“), който ще се качи на сцената на Aniventure Comic Con 2024, за да разкаже какво е да си актьор във видео игри в специален панел, заедно с Joshua Wichard („Baldur’s Gate 3“, „Final Fantasy 16“, „The Last of Us“, „Barbie“) на 7 юли в зала 4 от 15:30 часа. Съботния ден в зала 4 ще посрещнем още един забележителен гост – певицата и актриса Илона Иванова, която изпълнява песента на героинята Alfira в играта „Baldur’s Gate 3“, отличена за най-добра видеоигра на годината. Песента „I Want To Live” e част от саундтрака, дело на композитора Борислав Славов, който от своя страна донесе на „Baldur’s Gate 3“ престижната награда на БАФТА в категорията за най-добра музика към видеоигра.

Главната сцена в зала 1 ще ни срещне с актьорите Ross Marquand („The Walking Dead“, „The Avengers“), Dan Fogler („Fantastic Beasts“, „The Walking Dead“, „The Оffer“), Anna Shaffer („The Witcher“, „Harry Potter“), Vincent Regan („One Piece“, „300“, „Aquaman and the Lost Kingdom“), Maria Bakalova („Borat 2“, „Guardians of the Galaxy“, „Bodies Bodies Bodies“). Oсвен специалните панели, по време на които ще научим повече за звездите и техните роли, на сцената ще излезе и международното жури на косплей конкурса – Erza Cosplay, Bambi Lashes Design и Тhames Malerose. Te ще споделят повече за себе си, като отговорят на множество въпроси, свързани с косплей културата. Ще видим още впечатляващите участници в тазгодишните конкурси по косплей, манга и аниме. Ще се насладим на K-pop шоу, а директно от Страната на изгряващото слънце на сцената ще се качат Orientarhythm, които ще ни потопят в японската култура с уникална комбинация от танц, бойни изкуства и видео прожекция.

В зала 2 ще опознаем азиатската култура благодарение на различни работилници, мърчъндайз зона с изложители от страната и чужбина, лекции, прожекции и изложби.

Зала 3 ще ни пренесе в света на гейминга със специалната зона на А1 и Lenovo, в която ще се проведат турнири и предизвикателства по най-любимите и актуални игри като Brawl Stars, Clash Royale, League of Legends Challenge, FC24, FORTNITE с 4а1а. Любителите на FC 24 могат да посетят и зоната на Philips, където ще ги очаква Wicky за изпълнение на фалове и през двата дни. При Monster Energy феновете на новата CS2 могат да се изправят 1v1 срещу Niku, за да покажат на какво са способни. За най-добрите, разбира се, са предвидени и награди от партньорите. Записването за всеки турнир ще става само на място, а подробности и правила може да научите от сайта на фестивала.