Ти си жена и искаш да си специална и красива - кожата ти да е хидратирана и да блести. Must have продуктите, за бъде изпълнена тази beauty мисия, са два и са супер серуми - Garnier Skin Naturals Vitamin C* и Garnier Skin Naturals Hyaluronic Aloe серум.

Те ще озарят тена и ще създадат на кожата неповторимо усещане за празник. Подходящи са за всеки тип кожа. А и нека сме честни - всяка кожа има нужда от хидратация. С настъпващата късна есен и зима, тази нужда се увеличава.

Двата продукта се допълват взаимно, което още повече подсилва добрите резултати при регулярната им употреба. Серумите лесно и удобно може да включите в ежедневната си рутина. Серумът с алое е най-добре да се използва сутрин, а този с витамин С прилагайте вечер.

КАК ДА НАПРАВИТЕ КОЖАТА СИ БЛЯСКАВА И СИЯЙНА?

Garnier Skin Naturals Vitamin C* e първият серум от GARNIER с концентрация [3,5%]: витамин С* + ниацинамид + салицилова киселина. Витамините винаги са били едни от най-добрите приятели на човешкото тяло. Представете си ги концентрирани и в опаковка, която се побира в шепа - защото малкото винаги е било повече.

Серумът с Vitamin C* представлява комбинацията от дерматологични активни съставки, известни със способността си да намаляват тъмните петна и да правят кожата гладка. Екстрактът от лимон е включен във формулата заради способността си да подобрява блясъка на кожата. Tой e силен антиоксидант. След употреба, кожата изглежда значително по-гладка и с по-равномерен тен.

Защо го харесвамe:

има лека текстура, която не утежнява

не лепне

мигновено изглажда кожата

флаконът е малък и елегантен

формулата е наситена с витамин C*, който има подмладяващо действие

има капкомер, което прави нанасянето много лесно

може да се използва и сутрин, и вечер, преди дневен или нощен крем

Формулата намалява видимостта на тъмните петна само за 6 дни, а първите промени се забелязват още след третия. Всички искаме бързи резултати, нали?

Стъпка 1: Почистете лицето си с лек продукт и подсушете.

Стъпка 2: Вземете в дланите си количество с размер на грахово зърно от серума с витамин С* на Garnier. Разнесете го между дланите си, без да търкате прекалено. Нанесете серума по цялото лице и шия с нежни, потупващи движения.

Продуктът е лек и създава приятно усещане, когато се нанесе. Хидратира уморената кожа, без да оставя бели следи по кожата и без да я прави мазна и лепкава.

МЛАДОСТ И СВЕЖЕСТ ЗА КОЖАТА

Garnier Skin Naturals Hyaluronic Aloe серум

Това е първият серум от Garnier с концентрация [3%]: хиалуронова киселина + алое вера + глицерин.

Серумът е истинско съкровище, има силата да направи кожата жизнена и да я хидратира интензивно. Придава на лицето естествена свежест и младежко сияние. Кожата просто грейва, което се дължи на интензивното хидратиране.

Обърнете внимание на следния факт - кожата става по-гладка, по-еластична и по-стегната само след една употреба. След един месец изглежда още по-сияйна и здрава. Това е достатъчно да го харесваме, но всъщност има и още причини.

Защо го харесвамe:

съдържа чиста хиалуронова киселина, която възстановява мекотата на кожата

алоето в състава е органично

хидратира интензивно

може да се нанася и в зоната на околоочния контур

Използвайте Garnier Skin Naturals Hyaluronic Aloe серум, за да върнете на кожата си младежката еластичност. Екстрактът от алое вера създава приятно усещане за свежест, като едновременно с това цялостно успокоява и подпомага регенерацията.

Стъпка 1:

Предварително почистете кожата. С помощта на пипетката нанесете на върховете на пръстите една доза от продукта.



Стъпка 2:

Внимателно масажирайте в областта на контурите на лицето и очите.

Серумите бързо и лесно се превръщат в продукти за първа помощ за онези моменти, в който помръкналото лице има нужда от озаряване. Но ние сме жени и знаем, че постоянството е истинският ключ към красотата.

Затова преди да се заемете с обичайните си задължения, не забравяйте да намирате време за себе си. Защото да обича себе си е най-голямата супер сила на една жена!

*Vitamin C derivate