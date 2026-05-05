Ако си мислите, че в „Ергенът“ 5 вече сме видели всичко – помислете пак. Срещата между Марин и Любомира започна с дълбоки емоции, но завърши с нещо далеч по-запомнящо се: серия от „криндж“ признания, които изцяло промениха динамиката и настроението на срещата им.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

След като двамата минаха през сериозен разговор за чувства, страхове и минали травми, атмосферата рязко се разведри. Любомира реши да смени темата с нещо по-леко и предупреди, че няма подготвени „криндж въпроси“, но има... криндж факти за себе си.

И тогава дойде първият удар: „Аз ям снаксове и чипсове... с вилица.“ Тя просто е една класна дама!

Без обяснение, без оправдание – просто „така ми е кеф“. Реакцията на Марин беше безценна, а коментарът му сякаш обобщи всичко: „Бубе, бубе... всичко вървеше толкова добре.“

Но това беше само началото.

Снимка: Филип Станчев

Любомира продължи с още една история, която спокойно може да влезе в учебниците по неловки детски спомени. Оказва се, че дълго време е живяла с убеждението, че името ѝ е... Бубе, какъвто е прякора ѝ. Истината я удря челно едва в училище: „Разбрах, че съм живяла в лъжа.“

Марин прие всичко това с усмивка, а всъщност именно тези моменти сякаш най-много ги сближиха. След напрегнатите теми за любовта и страховете, лекотата в разговора показа друга страна на Любомира – спонтанна, забавна и напълно автентична.

И макар че по-рано той беше напълно откровен за отношенията си с друга участничка, именно тези малки, странни детайли направиха срещата им истински различна.

В крайна сметка, ако любовта не върви, поне винаги остава въпросът: ще се намери ли някой, който да приеме навика ти да ядеш чипс с вилица?

Как приключи срещата им - вижте тук:

Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".