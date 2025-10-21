Светът е пълен с хаос, но Вселената ни дава перфектната възможност да се центрираме! На 21 октомври 2025 г. в 15:25 часа посрещаме едно от най-важните астрологични събития за месеца – Новолунието на 28 градуса в знак Везни.
Този мощен старт на новия лунен цикъл е идеален за всяка дама, която иска да пренареди приоритетите си, сочи Astro Guide. Тъй като Слънцето и Луната се сливат точно във Везни, фокусът пада върху: хармония, красота, партньорство, равновесие и дипломация. Сега е моментът да посеем семената на нашите най-съкровени желания!
Какво означава Новолуние във Везни?
- Създадете красота: Обърнете внимание на пространството около вас, тялото си, думите и мислите, за да постигнете вътрешна хармония и естетика.
- Избирате честно: Вземайте решения въз основа на духовна честност, а не водени от стари страхове или компромис със себе си.
- Оценете и претеглете: Използвайте тази енергия за оценка, избор и претегляне на ситуациите, за да постигнете мир, най-вече със себе си.
Везните са единственият неодушевен предмет в Зодиака и имат една мисия: да претеглят и балансират. Като въздушен знак, управляван от Венера, те носят интелектуална изтънченост, съчетана с безупречен естетически усет. Те ни призовават да търсим "златната среда" във всяка ситуация.
Най-интересното е, че по време на това Новолуние Венера също се намира във Везни – усилвайки енергията си двойно! Тя ни напомня, че истинската хармония се ражда от уважението и любовта към собствената истина, а не от външни форми. Новолунието във Везни е време за действие, насочено към вътрешното ни състояние.
Как ще ни повлияе Новолунието?
Новолунието ще изведе на преден план вашите ценности, самооценка и лични принципи. То активира мощни възможности да възстановим хармонията в отношенията си, особено там, където е имало напрежение или подценяване.
Тази небесна конфигурация е време, в което красотата се превръща в начин на лечение. Енергията насочва не само към любов, но и към оценка, избор и претегляне, насочвайки ни към мир, най-вече със себе си, без повече въпроси и компромиси. Везните ни учат да взаимодействаме съзнателно, но без да се изгубваме в другия човек.
Какво предстои в любовта на всички зодии през месец октомври
