На 10 март е роден легендарен американски актьор Чък Норис. Той е известен с ролите си във филми като "Way of the Dragon" и телевизионния сериал "Walker, Texas Ranger".

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Чък Норис. Ето какво очаква всяка зодия:

ОВЕН

Семейните разправии не трябва да ви притесняват, защото ще ви донесат спокойствие, след като споделите проблемите си. Сексуалният ви живот е на ниво, но не трябва да проявявате агресия в леглото, дори и ако неистово ревнувате.

ТЕЛЕЦ

Не се притеснявайте, че сексът може да ви обвърже с интимния ви партньор, ако все още не сте готови за създаване на семейство. Ако се лишавате от интимни отношения може да стигнете до раздяла, заради неразбирането му какво се случва.

БЛИЗНАЦИ

Личните отношения са проблемни, заради опитите ви за пореден път да наложите мнението си и да не изслушвате близките си. Опитвате се да властвате и в леглото, но сте виновни сами за отдалечаването на интимния ви партньор.

РАК

Самотните жени трябва да са внимателни в избора на интимни партньори. Не е изключено днес да срещнете спътника си в живота. Не бързайте да се отдавате на сексуални наслади, ако срещата ви е първата и не сте се опознали, за да си спестите страданията.

ЛЪВ

Вечерта ще изживеете приятни романтични мигове. Сексуалните ви отношения трябва да са в пълен синхрон и да задоволяват желанията и на двама ви.

ДЕВА

Ваши неприятели, които завиждат на хармонията в семейните ви отношения, искат да ви навредят с интриги и клевети. Пазете се. Не допускайте срив в сексуалните си отношения. Не се лишавайте от здравословен секс.