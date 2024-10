Рожден ден на 9 октомври има певецът Бруно Марс. Той е известен със своята уникална комбинация от поп, фънк и R&B, както и с хитовете си като Uptown Funk и Just the Way You Are. Артистът е с милиони продадени албуми и многобройни награди „Грами“.

На 9 октомври 2024 г. започва ретроградното движение на Юпитер в Близнаци, което ще продължи до февруари 2025 г. Този период е подходящ за размисъл и интроспекция, като същевременно може да се сблъскате с леки забавяния в професионалните и лични планове.

Ето какво очаква всяка зодия според хороскопа на Алена:

ОВЕН

Приходите ви ще дойдат, ако сте дейни и отговорни и не сте прибързани. Трудностите са случайни и не заслужават вниманието и притесненията ви. Въпреки тях сте в състояние да се справите бързо със служебните си задължения. Бъдете уверени в качествата и знанията си. Не разчитайте на помощ, заради завистта на колегите ви, които очакват да се провалите. Проблемите следобед са свързани със семейството и децата. Разправията с партньора ви със сигурност ще прерасне в скандал, ако кажете, че няма как да се приберете рано у дома. Не разчитайте на сексуални удоволствия, ако не сте изяснили отношенията си.

ТЕЛЕЦ

Бъдете отговорни и внимателни. Не тръгвайте на път, ако сте заредени с агресия, подтикваща ви да шофирате с висока скорост. Вредата е и за вас и за околните Планирайте действията си, свързани с постигането на новите ви професионални планове. Въпреки трудностите ще се справите със задачите си на работното място. Ако сте се влюбили, но обектът на чувствата ви е зает, рискувате да се сблъскате с грубост или измами. Изневярата и инатливия стремеж към сексуални удоволствия, въпреки видимата заплаха от конкуренцията, ще ви навредят.

БЛИЗНАЦИ

Не отказвайте предложенията за допълнителна работа, ако имате знанията и силите да я завършите в рамките на този ден. Ще ви изненада новина свързана с неочаквано високи финансови постъпления. Не давайте заеми, защото исканията на колеги и приятели ви не са недобронамерени. Отговорността към постъпките ви е задължителна. За разлика от професионалните, семейните ви отношения са в криза още от сутринта, скъпи дами. Ядосали сте партньора си още със ставането. Вечерта нервността ви може да се превърне в причина за липса на сексуални удоволствия.

РАК

Не допускайте загуба на пари заради необмислени и рисковани инвестиции, за които сте готови да дадете съгласие. Трудно ще възстановите финансовата си стабилност. Изнервени сте, а емоцията пречи на възможността да си наложите спокойствие. Не се доверявайте на хора, които целят да се заемете с осъществяване на техни проекти. Звездите не ви съветват да разрешавате лични проблеми, затова по-добре забравите за намерението си. Не прекалявайте с настояванията си за сексуални удоволствия, ако любимите ви хора нямат желание за тях.

ЛЪВ

Рискувате да развалите отношенията с колегите си, затова ви съветвам да не бързате с начинанията. По-добре ги послушайте и поставете началото им около обед. Безпощадни сте към подчинените си, но с право, след като съзнателно ви пречат да завършите планираната работа за месеца. Вашите мисли и идеи ще достигнат до другите хора без особени усилия от ваша страна. Близките ви отново са разочаровани от вашето отсъствие и назрява поредната разправия. Намерете време за тях и поговорете с децата си. Липсва разбиране у интимните ви половинки. Трудно могат да ви простят заетостта ви, която ви лишава от тяхното присъствие. Не се надявайте на сексуални наслади.

ДЕВА

Начинанията са успешни. Изпълнени сте с желание да покровителствате околните, но не прекалявайте, за да не се окажете в центъра на конфликт. Прибързаността ви на работното място е забранена. Колегите ви ценят вашите възможности и знания, но е добре и вие да им докажете, че цените техните, за да не се почувстват употребени и забравени. Личните ви отношения са застрашени от разпад, при това по ваша вина. Не сте сигурни в чувствата си. Не се домогвайте до сексуални наслади с хора, които не ви допадат, за да си спестите душевните страдания.