На 5 септември 2025 г. Уран тръгва към Близнаци и това ни кара да се върнем към стари идеи или планове, които сме оставили на пауза. Денят е подходящ за преосмисляне на това как гледате на новото и различното и да дадете шанс на нещо, което може да ви обогати.

Хороскопът на Алена за 5 септември. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Избягвайте изясняването на семейни проблеми, разправиите с партньора или с приятелите си. Вашата женска чувствителност и прекалена мнителност ви създават проблеми и недоразумения в личния живот и ви лишават от сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Няма да ви липсват интересни запознанства. Ако не сте семейни, скъпи дами, ще срещнете своята половинка. Вечерта очаквайте романтична среща. Можете да решите да сключите брак или да обявите годежа си. Сексът ще възстанови добрата ви форма.

БЛИЗНАЦИ

Имате благоприятната възможност, ако не сте семейни, да създадете семейство или да срещнете подходящ партньор. За избралите деня за сключване на брак, звездите обещават щастливи години съвместен живот.

РАК

Отношенията ви са хармонични. Не ги съсипвайте с безпочвени съмнения и ревност. Прибързаните промени заради изневяра са недопустими. Несемейните жени могат да създадат семейство. Семейните да се отдадат на сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Ще се чувствате добре сред семейството си. Нараства желанието ви да се справите с обтегнатите отношения в роднинското си обкръжение и да постигнете мечтаната хармония в отношенията си. Естествено е желанието ви да се отдадете на интимни изживявания.

ДЕВА

След напрегнатия работен ден, вечерта си останете у дома или излезте на разходка в парка за час - сами или с близките си. Вечеряйте и се отдайте на почивка. Ако имате настроение не пропускайте сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Проблеми в семейните отношения заради ревността на партньора ви днес ще предизвикват агресивното ви поведение, но причината е в неговото арогантно отношение, което е повод за размисъл дали да останете заедно. Вечерта се откажете от интимните мигове и сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Ако запазите спокойствие и се заредите с оптимизъм, ще се забавлявате у дома и ще си отпочинете след напрегната работа, скъпи жени. Вечерта се откажете от сексуалните удоволствия, ако не сте във форма.

СТРЕЛЕЦ

Семейството ви се нуждае от подкрепата ви, а вие отказвате да я дадете на ваши роднини, на които сте обидени от години и не сте склонни да им простите. Съпругът ви е готов да им помогне с пари, но в случая сте прави, че не бива да проявява щедрост, дори и заради вас.

КОЗИРОГ

Следобед не са изключени проблеми със съседите ви, заради завист и опит да създадат интриги в семейството ви. Бъдете търпеливи и сдържани, мили дами. Децата ви се нуждаят от внимание. Несемейните, които са срещнали подходящ партньор, могат да сключат брак.

ВОДОЛЕЙ

Семейните жени да поемат отговорностите си и да не лишават от внимание брачната си половинка. Несемейните да не се затварят у дома, ако искат да срещнат подходящия партньор. Ако сте се запознали днес с човек, който ви привлича, не бързайте със сексуалните удоволствия.

РИБИ

Почивката е задължителна затова вечерта останете с близките си и не канете гости в дома си, дори и ваши семейни приятели да са прекалено настоятелни. Отдайте се на интимни разговори и на сексуални удоволствия, които са от значение както за самочувствието ви така и за хармонията в отношенията ви.

