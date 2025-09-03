На 3 септември е роден Чарли Шийн. Той е известен не само с актьорските си роли в „Двама мъже и половина“ и „Взвод“, но и с бурния си личен живот. През 2015 г. той публично разкри, че е ХИВ-позитивен.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Чарли Шийн. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Няма да срещнете разбиране в семейството си заради днешното отсъствие от дома, въпреки че знаят каква е причината - отишли сте да пазарувате. Претенциите на близките ви ще доведат до скандал. Сексът няма да ви достави удоволствие, затова по-добре се откажете от интимните мигове.

ТЕЛЕЦ

Очертават се проблеми в личните ви отношения заради ваша страна любовна авантюри, която е излязла на бял свят. Явно се е разприказвала някоя от приятелките ви, която ви завижда. Разправиите с брачния или интимен партньор ще ви донесат само разочарования и сексуално неудовлетворение.

БЛИЗНАЦИ

Изпълнени сте с желание да наложите мнението си на всяка цена, без да се съобразите с желанието на близките си. Отдалечавате ги от себе си и се лишавате от вниманието на партньора си и от полезния и зареждащ ви със сили секс.

РАК

Споделете с близките вашето свободно време вечерта, за да ви разберат и да не се сърдят, че сте отпуснати и без желание за разговори. Откажете се от секса, ако нямате желание. По-добре е да сте искрени с партньора си.

ЛЪВ

Няма причина да не отидете на вечеря с любимия, ако сте си я обещали предварително, защото яда му може да ви дойде в повече. След като се приберете се отдайте на интимни мигове и сексуални удоволствия, за да избегнете ревност и гневни изблици, ако някой ви е гледал влюбено в ресторанта.

ДЕВА

Постарайте се днес да прекарате повече време с любимите хора, мили жени. Те страдат заради невъзможността да сте по-често заедно. Сексуалните удоволствия са за предпочитане пред опасността партньора ви да седне на чашка с колеги или приятели.

ВЕЗНИ

Вечерта възстановете хармония в отношенията си с вашите близки, а също и с възрастните си роднини, ако сте се изпокарали заради ваш женски каприз. Сексуалните удоволствия ще ви се отразят добре, дори и сте изморени.

СКОРПИОН

Нерешени проблеми в семейството ви се натрапват от сутринта и ще ви наложат да действате крайно и решително. Справете се със семейните си задължения. За пореден път изпадате в противоречие с мнението на близки си.

СТРЕЛЕЦ

За да се справите с проблемите в семейството е добре да си наложите спокойствие, скъпи дами. Вечерта продължете разговорите у дома. Сексът изобщо не е приоритет на интимния ви партньор и тази вечер. Не изневерявайте, дори и да сте обзети от желание за мъст.

КОЗИРОГ

Не се изненадвайте, ако отношението на близките ви се е променило. Трудно им е да осъзнаят, че сте заели по-високо обществено положение и ще сте по-заети, въпреки че сте жени и трябва да се грижите и за семейството. Вечерта подгответе романтична вечеря и се усамотете с любимия.

ВОДОЛЕЙ

В личният живот постигате спокойствие, скъпи жени, без значение на каква възраст сте. Ако сте несемейни и сте срещнали подходящ партньор, обявете годежа си. Отдайте се на сексуални удоволствия, които ще ви доставят незабравими мигове, ако сте сигурни в чувствата си.

РИБИ

Бъдете тактични, ако близките ви са допуснали грешка в поведението си и са ви засегнали, а вашето женско его е наранено. Не си струва да се стига до скандал. Няма защо да си разваляте настроението. По-добре се отдайте на приятни разговори, вечеря и сексуални удоволствия.

