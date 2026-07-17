Докато се бори за успех на Световното първенство по футбол през 2026 г., националният отбор на Англия получи неочаквана подкрепа – от едно очарователно новородено жирафче.

На 15 юли природният резерват Port Lympne Hotel & Reserve в графство Кент сподели щастливата новина в социалните мрежи, че там се е родило нубийско жирафче от женски пол – за първи път от 2018 г. насам. То е получило името Джуд в чест на английската футболна звезда Джуд Белингам.

„Името бе вдъхновено от забележителното съвпадение с момента на нейното раждане“, разказват от резервата. Жирафчето се ражда малко преди впечатляващото представяне на Белингам в двубоя на Англия срещу Норвегия на 12 юли.

Джуд Белингам бързо се утвърди като една от големите звезди на Англия на Мондиал 2026. В четвъртфинала срещу Норвегия, той отбеляза два гола – включително победното попадение в продълженията и изведе Англия до успех с 2:1. Той се превърна и в най-резултатния полузащитник на турнира, като до момента има шест отбелязани гола.

Това вдъхновява екипа на резервата да направи специален жест към футболиста – и да кръсти дългоочакваното жирафче на неговото име.

Снимка: Getty Images

Жирафчето все още не може да бъде видяно от посетители, тъй като свиква с новия си дом, с майка си Лиана и с останалите животни от стадото.

С появата на Джуд стадото от нубийски жирафи в резервата вече наброява осем броя. „Изключително сме доволни от развитието на нещата и се надяваме скоро новият обитател на парка уверено да започне да изследва средата около себе си и да се срещне и с нашите посетители“, споделят от екипа.

Джуд се появява на бял свят след 16-месечна бременност на Лиана, а баща ѝ е мъжкият жираф Зубани, който също живее в резервата. Само няколко часа след раждането малката успява да се изправи на крака и продължава да става все по-силна с всеки изминал ден.

В момента Джуд е висока около 1,73 метра – само малко по-ниска от своя футболен съименник, който е 1,86 метра.

Майката и дъщерята прекарват първите седмици заедно в специалното помещение за жирафи, където ще бъдат наблюдавани отблизо от опитни гледачи и ветеринари.

Раждането на Джуд има значение не само за резервата, но и за опазването на вида. Нубийските жирафи са сред най-застрашените подвидове в света, а всяко успешно раждане е важен принос към международните програми за размножаване и съхраняване на популацията им.

Във видеото - кои са животните, застрашени от изчезване:

