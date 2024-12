Ариана Гранде напоследък развълнува феновете си в киносалоните по цял свят с ролята си на добрата вещица Глинда в „Злодеида“. Певицата, известна с хитове като "Thank You, Next" и "We Can't Be Friends", спазва веганска диета от около десет години - въпреки италианските си корени, които в детството й включват хранителен режим, богат на месо и сирене.

Гранде сподели пред британския "Мирър", че „твърдо вярва в пълноценната растителна диета, която може да увеличи продължителността на живота ви и да ви направи по-щастлив човек“.

Смята се обаче, че Ариана изпитва особена любов към един плод - ягодите, известни със значителните си ползи за здравето. Звездата и преди е споделяла за любовта си към ягодите, разкривайки в социалната мрежа X, че консумира „по пет ягоди на ден, откакто се помни“.

Ягодите са не само универсална добавка към смутита, овесени ядки и десерти или просто се ползват като закуска, но и са пълни с жизненоважни витамини и хранителни вещества.

Те могат да играят роля в предотвратяването на различни здравословни проблеми, включително някои видове рак, както отбелязват специалистите от Центъра за борба с рака MD Anderson.

Въпреки че нито една храна не може да гарантира превенция на рака, някои храни съдържат вещества, които подобряват цялостното здраве и могат да намалят риска от развитие на заболявания.

Повечето горски плодове, включително ягодите, са пълни с витамин С и антиоксиданти. Изследванията подчертават ролята на антиоксидантите в превенцията на рака, тъй като те предпазват организма от увреждане на клетките, което може да доведе до рак на кожата, както и до рак на пикочния мехур, белия дроб, гърдата и хранопровода.