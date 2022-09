Сълзи от емоционални, лични истории, красива музика, участник, влюбен в DARA, Иван Лечев, който наруши правила, синът на Галена - това е само малка част от звездното начало на “Гласът на България“.

Девети сезон на музикалното шоу започна впечатляващо! Изненадващи гласове, вълнуващи съдби, неочаквани обрати и нарушени правила развълнуваха зрителите на обичаното музикално шоу още в първия му епизод.

Силно и емоционално начало на сезона дадоха изпълненията на всеки от четиримата звездни треньори в шоуто – Галена, DARA, Любо Киров и Иван Лечев. Изборът на Мастър Лечев да изсвири точно „На път“ на ФСБ съвсем не беше случаен. С него той пожела символично „на добър час“ на новия сезон на музикалното шоу.

Всеки от останалите треньори представи един от своите най-големи хитове. Минути преди новите гласове да завладеят сцената на „Гласът на България“ тя беше огласена от внушителната „Усеща се сила“ на Любо Киров, супер популярната и наелектризиращата “Thunder” на DARA и мега хитът на Галена – “Сърце“.

След тези изключителни първи минути на сезона, треньорите заеха своите места с гръб към сцената, за да се впуснат в търсенето на новия „Глас на България“.

Първият участник, който изпълни песен в новият сезон на „Гласът на България“, беше 34-годишният Борис Лапшов, който накара всички треньори да се обърнат след смайващото му изпълнение.

„Защо не сме чували този глас досега“, попита го Галена. „Ами защото го пазех в тайна“, отговори й той. „Ти направи нещо нечувано досега, ние не сме чували досега такъв глас на сцената на „Гласът на България“, каза още Галена. Борис Лапшов обаче избра да продължи в отбора на Любо.

Изключителен участник, влюбен в DARA, се яви на сцената на „Гласът на България“ и изля емоциите си с песен, без да откъсва очи от нея.

Дан Розин от Израел, буквално не свали погледа си от Дара по време на своето изпъленение - песента "You Are So Beautiful".