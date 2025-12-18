На 17 декември в столичната галерия „Милениум“ се състоя поредното издание на социално-културния проект „Вечери на стила“ на "Академия за мода", създаден от проф. д.н. Любомир Стойков. Темата Glam Night насочи вниманието към гламура като стилова категория и неговите съвременни интерпретации, разглеждайки модата като форма на визуален изказ - едно дръзко изразяване на себе си. А за наистина смелите имаше отливка на дизайнерски ръце върху рокля - символ на вечен моден отпечатък.

Гламурът като стилова рамка

Блясък и изтънченост, а не просто самоцел. Дизайнерските решения варираха от класически вечерни силуети до по-артистични и концептуални прочити, като общият знаменател беше стремежът към изчистена елегантност и визуална завършеност. Драпировките и декоративните елементи работеха със светлината и движението, без да доминират над конструкцията на облеклото.

Снимка: Академия за мода - Петър Станев

Дизайнерски прочити - отливка на ръце и още нещо...

Ревю-програмата включи предложения на утвърдени български дизайнери, както и дебютно участие на млад автор, което определено успя да вдъхнови гостите - отливка на ръцете на дизайнерката беше основен елемент в роклята.

Финалът на ревюто постави дизайнерката Николета Фархат, която е носителка на "Златна игла" за дизайнер на 2025 г., като представи две визии от колекцията „Сянката на самодивата“, които съчетаваха текстури, драпировки и фини цветови преливки в модерна интерпретация на вечерната елегантност и неподправен шик.

Пространството на галерия „Милениум“ и изложбата „Безсмъртни послания“ на Ставри Калинов допринесоха за вълшебната атмосфера, поставяйки модата в диалог с изобразителното изкуство.

А какви нови модни тенденции се крият зад ъгъла? 2026 наближава, а трендовете вече са факт!

Завръщане на ретро стила от 80-те.

Indie sleaze отново е тук!

За зима 2026 - палта и якета с яка тип фуния.

Скини дънките стават хит номер едно!

