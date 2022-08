Салма Хайек, която е вероятно най-голямата мексиканска актриса в Холивуд, разкри кой е любимият режисьор, с когото е работила. Оказва се, че това е Анджелина Джоли, която от известно време е зад камерата.

Снимка: Getty Images

Това е голямо признание от човек като Салма, която е работила с големи имена като Стивън Спилбърг, Робърт Родригес, Клоуи Джао и Ридли Скот.

„Анджелина е най-добрият режисьор, с когото някога съм работила“, каза тя в интервю за „Deadline“. „Беше ми много приятно да работя за нея. Филмът беше труден, но идвах на работа с удоволствие всеки ден. Тя е гений и мисля, че това ще е най-добрият ѝ филм засега. Свърши наистина много добра работа.“

Салма Хайек се снима във филма на Анджелина Джоли „Без кръв“ по романа на Алесандро Барико от 2002 г. Двама от синовете на бившата на Брад Пит пък са асистент режисьори.

Синовете ѝ Пакс и Мадокс са работили с нея и преди - Пакс по драмата "First They Killed My Father " от 2017 г., а Мадокс също по "First They Killed My Father", както и по "By The Sea" през 2015 г. Джоли каза, че Пакс е "работил усилено" по филма.

Салма Хайек е била впечатлена от това колко е отдадена Анджелина на работата си, как следи за всеки детайл по филма и колко ясна визия има за крайния резултат. Нещо друго обаче я е изумило дори повече.

Снимка: Getty Images

„Останах без думи от това колко мило се държеше с всеки човек на снимачната площадка“, обясни тя. „Наистина е впечатляваща.“

Освен като режисьор и актриса, двете са се срещали и пред камерата за друг филм. Те участваха в супергеройския „Вечните“ на режисьорката Клоуи Джао.