"What Was I Made For?" от филма "Барби", написана от Били Ейлиш и брат ѝ Финиъс О'Конъл, печели наградата за най-добра оригинална песен

Номинирани бяха:

"The Fire Inside" - Flamin' Hot

"I'm Just Ken" - Барби

"It Never Went Away" -American Symphony

"Wahzhazhe (A Song for My People)" -Killers of the Flower Moon

"What Was I Made For" - Барби

Тя изпя "Не знам как да се чувствам" на сцената на церемонията по връчването на Оскарите за 2024 г., но публиката със сигурност знаеше как да се чувства след това трогателно изпълнение.

Изпълнението развълнува до сълзи хората, сред които актьорите от "Барби", режисьорката Грета Гервиг, както и Ариана Гранде.