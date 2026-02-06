Започва деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report - инициатива на българския интернет портал Dir.bg, която през годините се утвърди като стандарт за качество в онлайн журналистиката у нас.

Конкурсът продължава мисията си да открива и отличава журналисти и автори, които работят с достоверни източници, правят ясно разграничение между факт и мнение и поставят обществения интерес над лични, корпоративни или политически влияния.

Платформата на конкурса - webreport.bg - вече приема кандидатури. Срокът за подаване на материали е от 5 февруари до 31 март 2026 г. И през 2026 г. ще бъдат отличени най-добрите материали в категориите: Общество; Истински истории; Икономика; Технологии и иновации; Култура и изкуство; Спорт. Допустими за участие са журналистически материали във формат: Разследване; Репортаж; Интервю; Коментар и анализ; Очерк-портрет; Фоторепортаж; Видеорепортаж; Подкаст.

По време на церемонията ще бъдат връчени и специални награди на журито, сред които отличия за фоторепортаж, видеорепортаж, подкаст, „Зелено перо“, „Гореща точка“, „Млад автор“ и „Журналистическо майсторство“.

Водещи имена в българските медии ще четат, гледат, анализират и оценяват стотиците авторски материали, които конкурсът очаква и тази година, след силния интерес в предишните издания. В журито отново са генералният директор на БТА Кирил Вълчев, водещият на "120 минути" по bTV Светослав Иванов, Методи Владимиров, Анна Заркова, Ива Дойчинова, Никола Костадинов, Найден Тодоров, Евгени Димитров, Илияна Захариева и Александър Попов.

Тази година към тях се присъединяват още две утвърдени лица и гласове на журналистическата професия - Аделина Радева и Валерия Николова. bTV Media Group е медиен партньор на инициативата.

