Внезапната смърт на обичания Матю Пери и последвалата всемирна скръб сред феновете на „Приятели“ ни накара отново да си пуснем сериала и да започнем с епизод 1 на сезон 1. Това ни напомни, че не само Матю Пери, а още почти дузина звездни имена, участвали в любимия ситком, вече не са сред нас. Нека си спомним за тях!

Джеймс Майкъл Тейлър изигра Гюнтер – мениджър на любимото кафене Central Perk

Ако в сериала имаше седми приятел, то това със сигурност щеше да е Гюнтер. Джеймс Майкъл Тейлър участва в 148 епизода на „Приятели“ и в повечето от тях безнадеждно копнее по героинята на Дженифър Анистън – Рейчъл Грийн. Гюнтер е мениджър в Central Perk, където Рейчъл работи в началото на сериала като сервитьорка. Въпреки че очевидно тя не се справя с работата си, той отказва да я уволни, защото е влюбен. Продуцентите на сериала наемат Джеймс заради опита му като бариста в реалния живот – за да направят Central Perk „по-автентичен“.

През 2018 г. Джеймс е диагностициран с рак на простатата. Той се появява в серията „Приятели: Отново заедно“ от 2021 г. чрез видео, преди да обяви публично диагнозата си през юни 2021 г. Няколко месеца по-късно Джеймс почина на 59-годишна възраст.

"Приятели“-те нямаше да са същите без теб", каза Дженифър Анистън в знак на почит. "Благодаря ти за смеха, който внесе в сериала и в живота на всички ни. Ще ни липсваш толкова много."

Робин Уилямс като Томас, чиято жена му е изневерила

Участието на Робин Уилямс в "Приятели" остава една от най-приятните изненади в сериала, но историята, която се крие зад това, го прави още по-незабравимо. Обичаният актьор и комик се появява като гост звезда в епизод на ситкома през 1997 г. Героят на Робин Уилямс се казва Томас и участва заедно със своя приятел Били Кристъл. Като се има предвид колко голям актьор вече е бил Уилямс по онова време, участието в комедийния сериал е било огромно събитие. Истината е, че влизането му в сериала не е било планувано и той заедно с Кристъл са били наоколо, за да снимат друг филм на близка снимачна площадка. Сценаристите ги питат дали биха се съгласили на кратко участие. Изключителна рядкост е да получиш роля и да я заснемеш в един и същи ден, но двамата се справят брилянтно, благодарение на таланта си.

В началото на епизода Моника се кани да разкаже история на приятелите си в любимото кафене Central Perk, но е прекъсната от Томас и неговия приятел Тим, герой, изигран от Били Кристъл. Присъединявайки се към основния актьорски състав, Томас избухва в сълзи, твърдейки, че съпругата му спи с друг мъж. Той смята, че другият мъж е нейният гинеколог, но се оказва, че "другият мъж" е Тим. След като истината е разкрита, Томас прекратява приятелството си с Тим и двамата мъже излизат от кафенето, оставяйки Моника напълно забравила за историята, която първоначално планираше да разкаже.

Робин Уилямс отне живота си през 2014 г. и чувството за загуба сред зрителите все още не е стихнало – негови фенове продължават да скърбят за един от най-добрите комици и актьори за всички времена.

Кончата Феръл – като съдия

Повечето от нас я познават като Бърта от „Двама мъже и половина“, но Кончата имаше своята важна роля и в „Приятели“. Тя изигра съдията по делото за анулиране на брака на Рейчъл и Рос, който отказа да го разтрогне.

Снимка: Getty Images

Кариерата на Кончата започва в театъра, след което се насочва към телевизията. Актрисата играе предимно комедийни роли и е участвала в много комедийни сериали. Участвала е в над 100 заглавия на големия и на малкия екран. Най-голяма известност актрисата постига, след като през 2003 г. приема роля в сериала "Двама мъже и половина". Първоначално е трябвало да участва само в два епизода, но създателите я харесват изключително много в ролята и я оставят за постоянно. Тя остава в сериала до края му през 2015 г.

Актрисата умира на 77-годишна възраст след сърдечен удар през октомври 2020 г.

Рон Лейбман като бащата на Рейчъл Грийн

Рон Лейбман участва в четири епизода на сериала, но няма как да не го помните. Той е авторитарният и богат баща на Рейчъл – д-р Ленард Грийн. В един от епизодите извежда Рейчъл и Рос на вечеря и се подиграва на Рос, че е алергичен към омари.

Снимка: Getty Images

Награждаван актьор, Рон се е снимал и в "Семейство Сопрано" и "Закон и ред". Той умира през 2019 г. на 82-годишна възраст след усложнения от пневмония.

Макс Райт като собственика на Central Perk

Още един обичан актьор, който помним с ролята му на Уили Танер в друг любим ситком – „Алф“. В първите два сезона на „Приятели“ Макс Райт изпълнява ролята на собственика на Central Perk – кафенето, в което приятелите прекарват по-голямата част от времето си.

Райт се снима в още редица телевизионни продукции като „Бар Наздраве“, „Бъфало Бил“ и „Мърфи Браун“.

През 2019 г., на 75-годишна възраст, той почина след дълга борба с рака.





Майкъл Хагърти е домоуправител на сградата, в която живеят част от приятелите

Майкъл Хагърти изиграва ролята на г-н Тригър, който е домоуправител на сградата, в която живеят Моника, Чандлър, Рейчъл и Джоуи. Той участва в общо 5 епизода на ситкома. Най-запомняща се е появата му в серията, в която Джоуи е принуден да помогне на Тригър да се научи да танцува, след като той заплашва да изгони Моника и Рейчъл.

През 1987 г. Майк играе най-добрия приятел на Кърт Ръсел в комедията "Зад борда", а през цялата си кариера участва в различни телевизионни предавания и филми.

Той умира на 67-годишна възраст през май 2022 г., след като се възстановявал след инфекция на крака.

Стан Кирш изигра младия любовник на Моника

През 1995 г. Стан изиграва много по-младия Итън, с когото Моника се среща в сериала. В епизода "The One with the Ick Factor" тя открива, че той е гимназист и 17-годишен девственик. Тя е ужасена, тъй като също е излъгала за възрастта си и му е казала, че е на 22 години, а всъщност е на 26.

Кирш е известен най-вече с участието си в сериала "Хайлендър", в който се превъплъщава в ролята на Ричи Райън. През 2020 г., на 51-годишна възраст, актьорът трагично отнема живота си в дома си в Лос Анджелис.