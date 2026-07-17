Семейството на Кардашиян-Дженър преживява тежка загуба. На 91-годишна възраст почина Мери Джо „Ем Джей“ Шанън - майката на Крис Дженър и една от най-обичаните фигури в известната фамилия. Новината беше съобщена от самата Крис, която описа майка си като „сърцето на нашето семейство“.

Ем Джей - жената, която феновете познаваха не само като бабата на Ким, Кортни, Клои, Роб, Кендъл и Кайли, но и като човекът, който присъстваше с мъдрост, чувство за хумор и спокойствие зад кулисите на семейната империя.

Крис Дженър сподели емоционално послание след кончината на майка си. Тя подчерта, че Ем Джей я е научила на най-важните житейски уроци - да обича силно семейството си, да бъде добра и да цени времето с близките си.

За Крис връзката с майка ѝ винаги е била специална. Ем Джей е била до нея през различни периоди от живота ѝ - от ранните години като майка до изграждането на една от най-разпознаваемите семейни марки в света.

Ким Кардашиян също отдаде почит на своята баба. Тя я описа като изключително близък човек - своя приятелка и човек, от когото е получила важни житейски уроци. Ким сподели лични семейни снимки и спомени, подчертавайки колко голяма роля е играла Ем Джей в живота ѝ.

Снимка: Getty Images/Instagram

Коя беше Мери Джо?

Мери Джо Шанън, родена като Мери Джо Кембъл, е родена през 1934 г. в Арканзас. Тя стана познато лице за милиони зрители благодарение на участията си в риалити предаванията Keeping Up with the Kardashians и The Kardashians.

Въпреки огромната популярност на дъщеря ѝ Крис и внучките ѝ, Ем Джей често оставаше една от най-земните личности в семейството. Тя беше известна със своя характер, чувство за хумор и способност да казва нещата такива, каквито са. Феновете ще я запомнят като контрапункт на бляскавия свят на риалити звездите - жена с традиционни ценности, която поставяше семейството на първо място, за разлика от всички драми свързани с внучките ѝ.

Снимка: Getty Images/Instagram

Последните години

Мери Джо остана близка със семейството си и в последните години от живота си. Тя продължи да присъства в семейни моменти и в публични изяви, а рожденият ѝ ден през 2024 г. беше отбелязан с голямо семейно събиране по повод 90-годишния ѝ юбилей.

Въпреки че през годините се появиха публикации за здравословни предизвикателства, към момента семейството не е обявило официална причина за смъртта ѝ.

Според платформата IMDb Шанън се появява в 12 епизода на Keeping Up with the Kardashians и в три на последващия риалити сериал на Hulu – The Kardashians, отбелязва Reuters.