Зендая изпълнява ролята на Рони Спектър (истинско име Вероника Ивет Бенет) в биографичния филм "Be My Baby". Бари Дженкинс е режисьор на филма, а Дейвид Кайганич пише ценария, пише People.com. Предизвикателство или невероятна възможност за 28-годишната изпълнителка?

Коя е Вероника Ивет Бенет?

На 18-годишна възраст Вероника започва да пее за пръв път. През 1968 година Рони Спектър сключва брак с продуцента Фил Спектър, но отношенията им бързо се превръщат в токсични. Певицата разкрива пред медиите, че съпругът ѝ я заплашвал с убийство, ако тя се разведе с него. Изпълнителката развива алкохолна зависимост, която влияе на музикалната ѝ кариера и психичното ѝ здраве. По-късно съпруга ѝ е осъден на 19 години затвор за убийството на актрисата Лара Кларксън през 2009 година. Семейните драми внасят допълнителен драматизъм в изпълненията на Рони. Най-известните ѝ хитове са "Baby I Love You", "Be Мy Baby" и "Walking In The Rain".

Рони Спектър умира от рак през 2022 година на 78-годишна възраст. Почит изразяват много знаменитости, включително колегите на певицата от група "Ронетс".

Интересни факти за филма "Be My Baby"

През 2020 година Зендая води преговори за ролята. По това време печели и награда за филма "Еуфория".

Филмът е сниман по автобиографията на Вероника Бенет, която тя пише с помощта на Винс Уолдрон през 1991 година.

Продукцията е съсредоточена върху ранната кариера на Рони Спектър и формирането на популярната група "Ронетс".

Тежките преживявания на изпълнителката по време на брака и развода ѝ също са включени.

Какво свързва Зендая и Вероника Бенет?

След смъртта на легендарната певица, Зендая изразява почит към нея, пишейки в профила си в:

"Тази новина разби сърцето ми! Още не мога да повярвам, че Спектър вече не е сред нас."

Певицата се гордее с факта, че е познавала лично влиятелната жена приживе. Певицата лично избира Зендая да участва в биографичния филм през 2020 година, още докато продукцията е в начален етап на разработка. Спектър дава насоки на младата актриса за участието ѝ, споделяйки важни истории от живота си. Въпреки че е известна с актьорската си кариера, Зендая има опит и в музикалната сфера - издава дебютен албум и продуцира оригинални саундтраци. Актрисата си сътрудничи със студио "A24" при създаването на филмите "Драма" и "Еуфория".

