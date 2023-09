Рап звездата Дрейк развесели почитателите си, показвайки колекцията си от сутиени.

Те са събрани по време на концертите и турнетата му. Фенките му често го замерят с бельото си в знак на обожание и това не остава незабелязано от канадския изпълнител.

Дрейк в моменти готви публиката за следващия си албум.

Засега е известно само името - "For all the dogs" и че обложката е нарисувана от 5-годишния му син Адонис.

Появи се и видео, в което се вижда как асистентите на Дрейк вадят сутиените, за да ги подготвят за снимката.

Дрейк има зад гърба си 7 соло албума и е продал над 170 млн. копия, което го прави един от най-успешните музиканти работещи днес.