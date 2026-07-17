Лорън Фрайър не се вписва в стереотипния образ на футболна половинка. Тя не е слаба и стройна, не е инфлуенсър, не превръща личния си живот в съдържание и рядко застава пред камерите. Лорън е дългогодишната партньорка на английския национал Деклан Райс, а двамата притежават нещо много по-ценно от публичния блясък – любов, започнала още в ученическите години, общо дете и доверие, градено в продължение на повече от десетилетие.

Историята им е доказателство, че една връзка не се нуждае от вниманието на социалните мрежи, за да бъде силна. Особено когато зад нея стоят години, в които единият партньор е бил до другия още преди славата, големите трансфери и препълнените стадиони.

Заедно от тийнейджърските си години

Деклан и Лорън се запознават като ученици в родния си Кингстън на Темза, когато и двамата са на 17 години. Връзката им започва много преди Райс да се превърне в една от големите звезди на английския футбол и да облече екипа на Арсенал.

Макар рядко да се появяват публично заедно, през годините двамата са били забелязвани на музикални фестивали, вечери в Лондон и почивки. Това обаче са по-скоро редки проблясъци от личния им свят, отколкото опит да превърнат връзката си в публичен спектакъл.

Снимка: Getty Images/Instagram

Райс също рядко говори за отношенията им. През 2019 г. все пак разкрива с чувство за хумор, че Лорън понякога се шегува с близкото му приятелство с футболиста Мейсън Маунт и му казва, че сякаш обича приятеля си повече от нея.

Родители на малкия Джуд

През август 2022 г. Деклан и Лорън стават родители на син, когото кръщават Джуд. Футболистът отбелязва раждането му със специална татуировка на предмишницата си. В нея са включени името на момчето, рождената му дата, зодиакалният му знак и посланието „Нищо друго няма значение“.

Малкият Джуд вече е редовен гост на мачовете на баща си. Той често го подкрепя от трибуните, а след някои срещи се появява заедно с родителите си и на терена.

Снимка: Getty Images/Instagram

За Райс семейството остава защитена територия. Макар да е сред най-разпознаваемите английски футболисти, той не превръща партньорката и детето си в част от публичния си образ.

Лорън предпочита живота далеч от прожекторите

Въпреки популярността на Деклан Лорън винаги е предпочитала да стои далеч от светските събития и публичните изяви. През 2024 г. обаче тя неочаквано се оказва в центъра на жестока онлайн атака, след като в интернет се появяват нейни снимки от почивка.

Тогава партньорката на футболиста е заснета на яхта заедно с него. Вместо кадрите да останат спомен от безгрижен личен момент, те предизвикват вълна от обидни коментари за тялото и външността ѝ.

Малко след това Лорън премахва всички публикации от публичния си профил в Инстаграм. Според публикации на британски медии онлайн тормозът е повлиял сериозно върху решението ѝ да се оттегли още повече от общественото внимание.

Случилото се показа и една от най-мрачните страни на културата около знаменитостите – очакването жената до известен мъж задължително да изглежда, да се държи и да живее според наложен от непознати стандарт.

Снимка: Getty Images/Instagram

Подкрепа срещу онлайн омразата

Нападките срещу Лорън предизвикаха и вълна от подкрепа. Публични личности и други футболни половинки осъдиха обидите и я описаха като отдадена майка и дискретна жена, която никога не е търсила вниманието на медиите.

Подкрепата беше важна не само заради самата Лорън, а и заради по-широкото послание – никоя жена не дължи на обществото определена фигура, външност или поведение само защото партньорът ѝ е известен.

Снимка: Getty Images/Instagram

Самият Деклан също не публикува лични кадри в социалните мрежи, доказвайки, че любовта не се нуждае от зрители, за да е истинска, споделена и силна.