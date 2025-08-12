В последните месеци телевизионната поредица „Вражда“ приковава вниманието на любителите на сериалите. Не само с интригуващия си сюжет, проследяващ историята на две враждуващи фамилии, но и с факта, че е първият гръцки сериал, излъчван в ефира на bTV.

„Вражда“ („Σασμός“) е тотален хит в южната ни съседка. Той се излъчва в продължение на три години в праймтайма на една от най-гледаните телевизии „Alfa“. И, съвсем очаквано, актьорите от сериала се превръщат в истински звезди.

В образа на главната героиня Аргиро Врулаки влиза гръцката актриса Христина Хейла Фамели.

Родена през 1992 г. в Атина, тя има богата филмография зад гърба си – снима се в редица популярни гръцки сериали.

Освен заради успешната си кариера, Христина често попада в заглавията на медиите и заради личния си живот. Особено в последната година, откакто е във връзка с известния гръцки актьор, сценарист и режисьор Йоргос Зой.

И макар, подобно на повечето публични личности двамата да пазят връзката си далеч от общественото внимание, все пак периодично се появяват подробности за личния им живот.

Последната новина около двойката е, че вече споделя общ дом.

Изглежда, че поводът двамата да се сближат е филмът на Зой „Arcadia“ от 2024 г.

„Бях нервна, защото не знаех какво да му кажа, в случай че филмът не ми хареса. Няма да крия, че съм малко предубедена към гръцкото кино“, написа тя в профила си в Instagram.

Но по всичко изглежда, че Христина все пак е харесала филма. И днес е голям почитател на творчеството на Йоргос.

Така, връзката им продължава повече от година, като двамата прекарват чудесно времето си заедно, пътувайки често. Актрисата периодично публикува снимки в социалните мрежи от местата, които посещават – и на които позират усмихнати и щастливи във взаимната си компания.

Снимка: instagram/christina_hillafameli

Защо българите обичат да гледат не само гръцки сериали, но и да пътуват до южната ни съседка. гледайте във видеото:

