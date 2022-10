На 4 октомври 1970 г. Джанис Джоплин е намерена мъртва в хотел "Лендмарк" в Холивуд, Лос Анджелис. Официалната версия за смъртта на американската певица - прекалено голямо количество хероин и уиски.

Така 60-те бързо остават без великата си "J" троица - Джим Морисън, Джими Хендрикс и Джанис Джоплин - търсачи на щастието на дъното на бутилката, хванали се за дяволското хоро на дрогата, водещо до злокобния "Клуб 27".

Характерният глас на Джоплин й носи славата един най-известните блус рок и психеделик рок изпълнители, а феновете започват да я наричат Кралицата на психеделичния соул. Наелектризиращо й сценично присъствие на поп фестивала в Монтерей и фестивала Уудсток превръща Джанис в музикална икона.

През 1995 г. Джанис Джоплин влиза в Рокендрол зала на славата, а музикалната библия "Rolling Stone" я поставя на 46-о място в класацията 100-те най-велики творци за всички времена, както и на 28-о място в класацията на 100-те най-велики певци на всички времена.

Днес се навършват 52 години от смъртта на Джанис Джоплин. Нека чуем най-великите й песни.

"Down On Me"

"Summertime"

"Piece Of My Heart"

"Ball 'n' Chain"

"Maybe"

"To Love Somebody"

"Kozmic Blues"

"Work Me, Lord"

"Cry Baby"

"Mercedes Benz"

"Me And Bobby McGee"