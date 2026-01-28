Едва ли има някой, който не знае кой е авторът на "Пипи Дългото чорапче", "Емил от Льонеберя" и "Карлсон, който живее на покрива". Астрид Анна Емилия Линдгрен е световноизвестна шведска детска писателка, родена на 14 ноември 1907 г.

Творбите ѝ са преведени на близо 70 езика (от арабски до зулу) и са издадени в повече от 100 страни. Първата история за най-популярната ѝ героиня - "Пипи Дългото чорапче", е публикувана в Швеция през 1945 г., а първата книга за Пипи в България е от 1968 г. Родена е на 14 ноември 1907 г. и умира на 22 януари 2002 г.

Днес се навършват 24 години от смъртта на Астрид Линдгрен, а ние почитаме шведската писателка с избрани мисли и цитати от произведенията й.

Снимка: Getty Images





"Ако съм успяла да проясня дори само едно мрачно детство, тогава съм доволна."



"Пиша по начина, по който бих искала да звучи една книга, ако бях дете. Пиша за детето в мен."

"Всичко хубаво, което се е случило на тази земя, първо се е случило в нечие въображение."



"Искам да пиша за читатели, които могат да създават чудеса. Децата създават чудеса, когато четат. Ето защо децата се нуждаят от книги."



"Детство без книги не би било никакво детството. Това би било като да ти забранят да отидеш на омагьосано място, където можеш да намериш най-редкия вид радост."



"Нямам нищо против да умра. Ще го направя с радост, но сега трябва първо да изчистя къщата."



"Това, което ще бъде светът утре, в голяма степен зависи от силата на въображението на тези, които се учат да четат днес."

"Пиша, за да забавлявам детето в мен, но желанието ми е историите ми да развличат по същия начин и другите деца."

Снимка: Getty Images

"Въображението е задължително. И за щастие все още има хора, които го притежават. Тези, които сега са деца, един ден ще поемат бизнеса в свои ръце. Те ще решават проблемите на мира и войната и това в какво общество ще живеят — дали ще е подвластно на насилието, или ще е мирно."

"Давайте на децата любов, любов и отново любов, и здравият разум ще дойде от само себе си."

"Спокойствие и само спокойствие." (из "Карлсон, който живее на покрива")

"Че съм умен - умен съм, но защо съм толкова красив?! Сигурно, защото съм скромен, а скромността краси човека."(из "Карлсон, който живее на покрива")

"Щом сърцето е топло и бие както трябва, на човек не му става студено." (из "Пипи Дългото чорапче")

"Големите хора никога не се забавляват. Имат само купища неприятни работи и глупави дрехи, и мазоли, и данък общоход." (из "Пипи Дългото чорапче")

Вижте повече за друга голяма писателка - Мая Анджелоу - в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER