Дженифър Лопес излиза на италианска вечеря сама. Латино дивата била завелязана да посещава известния ресторант "Джорджо Балди" в Санта Моника само в компанията на елегантната си дамска чанта.

54-годишната супер звезда е била с кремава плетена рокля с широки и дълги ръкави и обувки на висока платформа. Тоалета си Джей Ло съчетала с вързана назад коса, която открива лицето й, и големи златни обеци. Въпреки слуховете, че дмата с Бен Афлек са пред раздяла, изпълнителката носи и годежния си пръстен, и сватбената халка.

Това вечерно излизане се случва малко повече от седмица след като лятното турне на Лопес "This Is Me... Live" беше отменено. Причината за промяната тя сподели с феновете си с пост в социалните мрежи - иска да си вземе "почивка, за да бъде с децата, семейството и близките си приятели".

"Аз съм напълно съкрушена, че ви разочаровах. Моля, знайте, че не бих направил това, ако не чувствах, че е абсолютно необходимо", написа тогава Лопес.

"Обещавам, че ще ти се реванширам и всички ще бъдем отново заедно. Обичам ви всички толкова много. До следващия път..."

Новината, че Джей Ло и Бен Афлек са разделени циркулира в медиите от около месец. Все още двойката не е излязла с официално потвърждение. Фенове и фотографи обаче следят всяка тяхна стъпка и анализират поведението им.