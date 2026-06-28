На 28 юни Илон Мъск навършва 55 години – възраст, на която вече е оставил отпечатък върху автомобилната индустрия, космическите технологии, изкуствения интелект и социалните мрежи. За едни той е визионер, който ускорява бъдещето, за други – противоречива фигура, често предизвикваща скандали. Едно обаче е безспорно: малко хора през XXI век са променили света толкова осезаемо.

Роден е на 28 юни 1971 г. в Претория, Южна Африка. Майка му, Мей Мъск, е канадски модел и дипломиран диетолог, а баща му – инженерът Еръл Мъск.

След развода на родителите си Илон избира да живее при баща си – решение, за което по-късно признава, че дълбоко съжалява. В свои интервюта той описва детството си като трудно, белязано от тормоз в училище и сложни отношения в семейството.

Пътят към успеха

Още като дете проявява необикновен интерес към компютрите. На 12 години създава и продава първата си компютърна игра – Blastar. След преместването си в Канада, а по-късно и в САЩ, завършва физика и икономика в Университета на Пенсилвания. Вместо да започне академична кариера, избира предприемачеството – първо със Zip2, после с X.com, която по-късно става част от PayPal.

Продажбата на PayPal му осигурява капитала за най-смелите му идеи – SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company и xAI.

Снимка: Ройтерс

Жените в живота му

Личният живот на Мъск е почти толкова коментиран, колкото и бизнесът му.

Първата му съпруга е канадската писателка Джъстин Уилсън. Двамата се женят през 2000 г., но преживяват огромна трагедия – първото им дете, Невада Александър, умира едва на 10-седмична възраст от синдром на внезапната детска смърт. По-късно чрез инвитро процедури семейството се увеличава с близнаците Вивиан и Грифин и тризнаците Кай, Саксън и Деймиън. Двойката се развежда през 2008 г.

Следват две бурни женитби с британската актриса Талула Райли. Те се женят, развеждат, отново се женят и окончателно се разделят – история, която често попада в светските хроники.

Сред най-публичните му връзки е тази с канадската певица Граймс. Именно с нея се раждат децата с най-обсъжданите имена в света.

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По-късно Мъск има деца и с ръководителя в Neuralink Шивон Зилис, а през последните години се появиха и информации за още едно дете с писателката Ашли Сейнт Клер.

Децата със странни имена

Днес се смята, че Илон Мъск е баща на 14 деца от четири различни жени. Самият той неведнъж е заявявал, че намаляващата раждаемост е една от най-големите заплахи за човечеството и че големите семейства са важни за бъдещето на цивилизацията.

Най-известното му дете е X Æ A-Xii, наричано просто "Екс". Първоначално името е X Æ A-12, но е променено, за да отговаря на законите в Калифорния. Според родителите "X" символизира неизвестното, "Æ" е елфическо изписване на AI (изкуствен интелект), а "A-12" е препратка към любим разузнавателен самолет.

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Следват Exa Dark Sideræl, чието име съчетава научни и космически препратки, и Techno Mechanicus, известен и с галеното име "Tau".

При децата си със Шивон Зилис Мъск избира по-традиционни имена – Страйдър, Азюр, Аркадия и Селдън Ликургъс, а най-малкото известно дете носи името Ромулус.

Майка му – модел, диетолог и вдъхновение

Докато синът ѝ покорява космоса, Мей Мъск покорява модния свят. Днес тя е сред най-разпознаваемите модели над 70-годишна възраст и е лице на световни модни и козметични кампании. Освен успешна кариера на подиума, тя има две магистърски степени по хранене и десетилетия работи като диетолог.

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На 78 години Мей впечатлява с отлична физическа форма. Самата тя отдава това на балансирано хранене, активен начин на живот, постоянна работа и любопитство към света, а не на строги диети или крайни режими. В интервюта често подчертава, че възрастта не е пречка човек да започне нов етап в живота си.

Геният и противоречията

Илон Мъск остава човек на крайностите. За едни е предприемачът, ускорил прехода към електромобили и направил повторното използване на ракети реалност. За други – милиардер, който не се притеснява да влиза в публични конфликти, да публикува провокативни мнения в социалните мрежи или да взема решения, които предизвикват глобални дебати.

Снимка: Ройтерс

Независимо дали е възхваляван или критикуван, рожденикът на днешния ден продължава да бъде една от най-влиятелните личности на нашето време. Историята му е смесица от изключителен талант, огромен риск, семейни драми и амбиция, която изглежда няма граници.