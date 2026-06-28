Днес светът на музиката, спорта, киното и технологиите отбелязва рождения ден на няколко добре познати имена, които оставят ярка следа във всяка своя област – попфолк иконата Глория, българският вратар Ники Михайлов, холивудската актриса Кати Бейтс и един от най-влиятелните предприемачи на нашето време – Илон Мъск.

Глория

Една от най-емблематичните фигури на българската попфолк сцена – Глория – празнува своя рожден ден като изпълнителка с дългогодишна кариера, десетки хитове и статут на истинска легенда в жанра. С характерното си присъствие и силна сцена енергия тя остава сред най-разпознаваемите и обичани певици у нас, а песните ѝ продължават да бъдат част от музикалната история на България.

Днес тя отбелязва своя 63-ти рожден ден.

Снимка: Instagram/gloria_bulgaria

Ники Михайлов

Футболистът Ники Михайлов също има повод да почерпи. Като един от най-известните български вратари, той оставя следа както в българския, така и в международния футбол. Син на легендата Боби Михайлов, Ники израства в среда на високи спортни очаквания и изгражда своя собствена професионална кариера, белязана от участия в клубове у нас и в чужбина.

Бившият вратар на „Левски“ навършва 38 години.

Снимка: Instagram/@niki_mihaylov13

Кати Бейтс

Холивудската актриса Кати Бейтс, носителка на „Оскар“ за култовия филм „Misery“, също празнува рожден ден - става на 78 години. С десетилетия кариера в киното и телевизията, тя е сред най-уважаваните актриси в индустрията, известна със силните си, емоционални и често запомнящи се роли в редица хитови продукции.

Снимка: Getty Images

Илон Мъск

Сред рождениците днес е и Илон Мъск – предприемачът зад компании като Tesla и SpaceX, който празнува своя 55-ти рожден ден. Смятан за една от най-влиятелните фигури в съвременната технологична индустрия, Мъск продължава да променя представите за бъдещето – от електромобили до космически мисии и изкуствен интелект.