София посреща The Smile за концерт на Арена София, Столичен Колодрум, на 18 юни 2024 по покана на Fest Team. Групата, създадена от творческото ядро на великите Radiohead – Том Йорк и Джони Грийууд заедно с Том Скинър от Sons of Kemet, идва за своето първо хедлайн шоу у нас, част от поредицата концерти Sofia Solid.

Непредсказуема пост пънк енергия, звуков афробийт екстремизъм и приглушена, делириум атмосфера са сред определенията на критици, фенове и медии за новия проект на Йорк/Грийууд.

Тhe Smile се ражда следпандемично на крилете на новите идеи на превъзходния артистичен тандем, който привлича и Том Скинър. Името на групата идва от заглавието на стихотворение на Ted Hughes, а самият Йорк предупреждава „Усмивката“ да не се бърка с веселие и позитивизъм, а по-скоро да се чете като: „Усмивката на човек, който те лъже всеки ден.“

Снимка: Frank Lebon

Новият, втори, албум на The Smile „Wall Of Eyes“ е записан между Оксфорд и Abbey Road Studios, продуциран и миксиран е от Сам-Пит Дейвис и включва струнни аранжименти от London Contemporary Orchestra. „Wall Of Eyes“ е продължение на отличния дебют на групата „A Light For Attracting Attention“, който след излизането си през 2022 г., веднага се превърна в най-добрия албум на страничен проект на Radiohead.

Официалната премиера на албума „Wall Of Eyes“ е на 26 януари от XL Recordings. Днес, към излезлите до момента два сингъла от него „Bending Hectic” и „Wall Of Eyes”, се присъединява и трети – „Friend Of A Friend“ с видео отново от режисьора, сценарист и продуцент Пол Томас Андерсън („Daydreaming” на Radiohead, “Wall of Eyes” на The Smile и филмите „Phantom Thread“, „Boogie Nights“, „There Will Be Blood“).