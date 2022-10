Редица известни личности си отидоха преждевременно от този свят, без да имат възможността да остареят. Няма начин да не сте се чудили как биха изглеждат те, ако бяха стигнали до дълбоки старини, нали?

Е, няма нужда повече да се чудите и да размишлявате, защото с помощта на AI (изкуствен интелект) технология фотографът и адвокат Алпер Йесилтас създава поредица, наречена "Сякаш нищо не се е случило" (As If Nothing Happened), която привидно връща към живот икони от изкуството и културата.

Знаменитости, сред които Хийт Леджър, Фреди Меркюри и Джон Ленън, сега "остаряват" по изключително правдоподобен начин, като генерираните портрети изглеждат така, сякаш са наскоро направени фотографии в студио.

Алпер Йесилтас е развълнуван от възможностите на изкуствения интелект - с него той вярва, че "всичко, което можете да си представите, може да бъде показано реално" - и това го вдъхновява да започне да експериментира с технологията.

"Когато започнах да се занимавам с технологията, видях какво мога да направя и си помислих какво би ме направило най-щастлив - исках да видя някои от хората, които ми липсваха отново пред мен“, казва той пред My Modern Met. Именно така се ражда проектът "Сякаш нищо не се е случило".

Йесилтас използва различни софтуери, за да създава своите изображения, като с техните възможности се опитва да създадат портрет, който му се струва „истински“ – сякаш човекът наистина съществува сега в реалния свят. Това не е нито лесен процес, нито е бърз. Но резултатите са феноменални - само ги вижте по-долу.

Принцеса Даяна

Фреди Меркюри

Хийт Леджър

Тупак Шакур

Джон Ленън

Пол Уокър

Ейми Уайнхаус

"Бийтълс"

Майкъл Джексън

Айртон Сена

Финикс Ривър