Тейлър Суифт спечели наградата "Грами" за албум на годината и стана единственият изпълнител, който печели най-голямата награда на музикалната индустрия четири пъти в кариерата си. Суифт спечели отличието за поп албума "Midnights" на церемония, доминирана от жени музиканти.

Били Айлиш спечели наградата за песен на годината за "What Was I Made For?" - балада, написана за саундтрака на филма "Барби". Майли Сайръс получи отличието за запис на годината за своя химн за овластяване "Flowers". Най-добър нов изпълнител стана R&B и поп певицата Виктория Моне.

Снимка: Getty Images

При приемането на приза на церемонията за 66-ите награди "Грами" в Лос Анджелис 34-годишната певица първо благодари на своя продуцент и приятел Джак Антоноф. Тя добави, че би искала да каже, че това е най-щастливият момент в живота й, но че всъщност се чувства така щастлива и когато твори и изпълнява музика на сцена. Преди това, докато приемаше 13-ата си наградата "Грами", певицата обяви, че новият й албум The Tortured Poets Department ще излезе на 19 април, пише БТА.

"Зная, че вотът на членовете на Националната звукозаписна академия е пряко отражение на страстите на почитателите", каза тя, след като прие наградата за най-добър вокален поп албум. Затова искам да благодаря на феновете, като им разкрия тайна, която пазя през последните две години", каза Тейлър Суифт.

Победителите бяха избрани от музикантите, продуцентите, техниците и други, които съставляват Академията за звукозапис. През последните години групата работи за разнообразяване на състава си, като кани повече жени и цветнокожи в редиците си.

Снимка: Getty Images

Наградите "Грами" са най-високите отличия в музикалната индустрия и бяха раздадени на церемония на 4 февруари, излъчена по CBS и водена от Тревър Ноа.

Ето и списъка на победителите в отделните категории по време на телевизионната церемония: