Една дата не стига! Обявеният за 19 август концерт на Ник Кейв (Nick Cave) се оказа недостатъчен – билетите свършиха за 20 минути, а интересът оправда всички очаквания. Жаждата за тази интимна среща с гениалния артист остава неудържима.

Затова Кейв и Колин Грийнууд ще се качат на сцената на Античния театър за втора вечер – 20 август 2025 г. Още една възможност да станете част от едно от най-интимните и въздействащи изпълнения в историята на живата музика у нас.

Билетите влизат в продажба веднага в мрежата на Ticket Station.

Тази година България за първи път има честта да приветства един от най-значимите артисти на нашето време – след повече от четири десетилетия впечатляваща музикална кариера, Ник Кейв ще превърне Античния театър в Пловдив в сцена на първата си интимна среща с българска публика на 19 август 2025 г.

Музикантът, артист, композитор, поет и писател от Австралия идва в Пловдив, за да заяви: „We’ve all had too much sorrow, now is the time for joy" (Всички сме изпитали твърде много тъга, сега е време за радост).

Без съмнение този ще е от онези концерти, които предлагат на публиката катарзисно изживяване, което разкрива най-сенчестите кътчета на душата с безкомпромисното сценично присъствие на Ник Кейв, пиано и неговите песни в техния суров и минималистичен вид.

Сетлистът на турнето включва музика от богатия и вечен каталог на Кейв – от дискографията на Nick Cave & The Bad Seeds до неговите солови проекти. Компания на сцената му прави самият Колин Грийнууд. Известен не само с бас линиите си в Radiohead – група, която е продала над 30 милиона албума и е вписана в Залата на славата на рокендрола, но и с творчеството си извън музиката.