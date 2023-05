Култовата американска група Black Eyed Peas ще изнесе концерт в България през лятото, става ясно от информацията, споделена от музикантите в официалните им канали в социалните мрежи.

Black Eyed Peas ще свирят на фестивала Breeze Fest в Бургас на 22 юли 2023 г. в рамките на световното им турне ELEVATION.

Black Eyed Peas започват кариерата си в Лос Анджелис. В началото групата се състои от Will.i.am и Apl.de.Ap, които са приятели от детството. Никол Шерцингер също е поканена в групата, но тя е член в Eden's Crush и затова не може да се включи. Третият член на състава – Taboo, се присъединява по-късно към момчетата. Скоро „Интерскоп рекърдс“ забелязват таланта им, чиято музика е смесица между хип-хоп, аренби, джаз и соул, като подписват договор през 1997 г.

Година по-късно излиза дебютният им албум – Behind the Front. Той впечатлява голяма аудитория и групата печели много уважение заради професионалните си изяви на живо и вокалите на Ким Хил. Вторият им албум – Bridging the Gap, излиза на пазара през 2000 г. В него участват и звезди като Jurassic 5's Chaina, De La Soul и Macy Gray.

Третият албум на групата – „Elephunk“ (2003) им носи световен успех, в него участва и новият член на състава Фърги, която замества Ким Хил.

Вижте повече за Фърги в следващото видео: