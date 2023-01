Дългоочакваният биографичен филм за Мадона, режисиран от самата певица и с участието на актрисата от „Озарк“ Джулия Гарнър, е бил отхвърлен.

Филмът, който беше в процес на разработване от 2020 г. с „Юнивърсъл Пикчърс“ и имаше работното заглавие Little Sparrow, трябваше да представи 40-годишната кариера на Мадона, обхващаща музика, кино и мода.

Според информация на "Варайъти" от „Юнивърсъл“ са се отказали от продукцията, след като миналата седмица Мадона обявяви световното си турне, което обхваща целия й каталог и разпродаде за минути датите в Ню Йорк, Париж и Лондон.

Неназовани вътрешни изтончици разкриват пред „Холивуд Рипортър“, че решението за отказа от филма е взето в края на миналата година - много преди да бъде обявено турнето.

Нито „Юнивърсъл“, нито представители на Мадона или Гарнър са коментирали новината за отказа от проекта.

Мадона ще отпразнува 40-годишнината от излизането на сингъла "Holiday", като се отправи на първото си световно турне след пандемията със заглавие Celebration Tour. Поп иконата ще изпълни музика от цялата си кариера - от самостоятелния дебютен албум от 1983 г. до Madame X от 2019 г.

В турнето Celebration Tour с 35 дати тя ще се завърне и на арени и стадиони след експерименталните, театрални концерти Madame X през 2019 и 2020 г. Някои от тези концерти бяха отменени, тъй като звездата се бореше с травми на коляното и бедрото. След това последните 10 дати в Париж бяха отменени в резултат на пандемията Covid-19. Турнето на Мадона "Blond Ambition" през 1989 г. пренаписва правилата за поп концертите с висококонцептуалната си сцена и емблематичните си костюми.

Кога и къде ще се проведат концертите на Мадона?

Обявявайки новото турне, звездата каза: "Развълнувана съм да изследвам колкото се може повече песни с надеждата да дам на феновете си шоуто, което чакат."

В прессъобщение се казва, че концертите "ще ни отведат на артистичното пътешествие на Мадона през четири десетилетия и ще отдадат уважение на град Ню Йорк, където започва музикалната ѝ кариера".

Турнето ще започне във Ванкувър, Канада, през юли, с дати в Ню Йорк, Барселона, Париж и Стокхолм, преди да завърши в Амстердам на 1 декември.

Снимка: Getty Images

Засега е обявена само една дата в Обединеното кралство - в лондонската O2 Arena на 14 октомври. Графикът ѝ обаче е ясен за седмица след тази дата, което предполага, че ще бъдат обявени още концерти, когато първоначалните дати бъдат разпродадени.

Мадона има 63 хита в топ 10 на Обединеното кралство, включително 13 сингъла под номер едно - от Into The Groove (1985 г.) и Like A Prayer (1989 г.) до Vogue (1990 г.) и Hung Up (2005 г.).