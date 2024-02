Съществуват хиляди романтични филми, а кино индустрията не спира да бълва нови заглавия всяка година, но любовните истории никога не омръзват на публиката, защото всеки от нас е преживял това прекрасно чувство в даден момент от живота си. Редакторите на "Bright Side" подбират с любов 20-те най-завладяващи филма за любовта, които по различен начин разказват незабравими истории за истинската любов.

1. 50 първи срещи / 50 First Dates (2004)

2. Магия на лунна светлина / Magic in the Moonlight (2014)

3. Хубава жена / Pretty Woman (1990)

4. Любов / Amour (2012)

5. Тетрадката /The Notebook (2004)

6. Титаник / Titanic (1997)

7. Укротяване на опърничавата / Il Bisbetico Domato (1980)

8. Призрак / Ghost (1990)

9. Отнесени от вихъра / Gone with the Wind (1939)

10. Незабравимата / A Walk to Remember (2002)

11. Мръсни танци / Dirty Dancing (1987)