Бьорн Улвеус от AББA се ожени за своята половинка Кристина Сас, с която са заедно от 2 години. Сватбата се е състояла в родния за булката Копенхаген в присъствието на близки приятели и семействата им. Бьорн и Кристина имат възрастова разлика от почти 3 десетилетия, като легендарният музикант от най-успешната шведска поп група за всички времена ще навърши 80 през април догодина, а неговата избраница е на 51 години. Това по никакъв начин не попречи на младоженците да изглеждат влюбени и щастливи в своя най-специален ден.



Вместо традиционната бяла рокля булката беше заложила на дълга рокля в цвят каки, а младоженецът беше облечен с тъмносив костюм и бяла тениска.





Двамата се запознават в Нюрнберг през 2021 г. и започват да се срещат през пролетта на 2022 г., само няколко месеца след като Бьорн обявява развода си с втората си съпруга.



Най-известният и следен с интерес от феновете брак на музиканта обаче си остава този с първата му съпруга, която е и негов партньор в известния квартет AББA – Агнета Фелтскуг.



Срамежлива, но изглеждаща като ангел, агнета е едва 19-годишна, когато се запознава с Бьорн Улвеус, който е с 5 години по-възрастен от нея. Двамата се влюбват на мига и се женят 2 години по-късно през 1971 г., годината преди създаването на АББА. Раждат им се две деца – дъщеря Линда, която днес е на 51 г. и син Питер, който е на 47.

След 7 години като съпрузи, родители и като половинката на най-известната поп група в света в този момент, двамата решават да се разделят. Носят се слухове, че Бьорн си е намерил нова приятелка в рамките на седмица след раздялата, а Агнета се е нуждаела от терапия, за да превъзмогне трудния момент. Феновете са съкрушени.





По това време излиза и емблематичната песен на АББA, която се превръща в един от големите им хитове, в която се пее за раздяла „The Winner Takes It All“ (Победителят взима всичко). В нея Агнета пее: „Кажи ми дали тя целува така, както аз те целувах?“





През 2013 г., говорейки за песента, Агнета казва: „Бьорн я написа за нас след разпадането на брака ни. Фактът, че я написа точно когато се разведохме, е наистина трогателен.“



„Аз нямах нищо против. Беше фантастично да направя тази песен, защото можех да вложа такова чувство. Нямах нищо против да я споделя с публиката. Не се чувствах зле. В тази песен има толкова много неща. Тя беше смесица от това, което чувствах аз и Бьорн, но също и от това, през което преминаха Бени и Фрида“.



Другата половина от AББА – Ани-Фрид Люнгста и Бени Андершон, които също в продължение на години са двойка в живота, се развеждат година след Бьорн и Агнета. Това предопределя края на една от най-успешните и популярни поп групи в света.



Вторият брак на Бьорн е с музикалната журналистка Лена Калерсьо. Бившата двойка си казва „да“ две години след раздялата на Бьорн с Агнета. Двамата посрещат две дъщери - Ема (родена през 1982 г.) и Анна (родена през 1986 г.). Снимка: Getty Images



Съобщението за развод е изненадващо за феновете на Бьорн Улвеус, тъй като той и втората му съпруга са заедно от 41 години.



„След много прекрасни и изпълнени със събития години решихме да поемем по различни пътища", заявяват двамата в съвместно изявление през февруари 2022 г. "Оставаме близки приятели и ще продължим да празнуваме заедно рождените дни на нашите внуци и други семейни празници."

В документален филм за групата, излъчен наскоро, Бьорн споделя по повод песента: „Едно от нещата, които научихме, беше, че всичко започва с песен. Мисля, че великата музика се създава от човешкия опит. Дълбоки емоции. Написването на текст е нещо средно между стихотворение и мелодия. Тя би извикала в мен не само настроение - но и образи понякога“.