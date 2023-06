Грандиозно денс шоу с хитове от 70-те, 80-те – 90-те ще огласи Античния театър в Пловдив на 25 септември тази година.

Шоуто „Диско Дивас“ ще започне в 19, 30 часа.

На една сцена за първи път ще се съберат звездата на „Иръпшън“ Прешъс Уилсън, мечтата на всеки мъж през 80-те Саманта Фокс и българската поп-икона с най-много денс хитове Ирина Флорин, която с „Цвят лилав“, „Пътуване“, „Мога“ и „Докога“ вкара българската музика в дискотеките през 90-те години.

„Спектакълът ще бъде своеобразна хронологията на диско музиката от появата й в средата на 70-те години до ден днешен. Тази музика оказва голямо влияние върху клубната култура и за нас е истинско предизвикателство да създадем шоу под открито небе, което е пътуване във времето с най-големите хитове на три епохи, които и до днес са в плейлистите на всеки клуб и семейно тържество“ , съобщават организаторите от „ЮПИ Ивентс“.

2-часовото шоу ще бъде подвижен дансинг, на който няколко поколения меломани ще могат да танцуват с хитовете на Саманта Фокс като „Touch Me е”, “Nothing's Gonna Stop Me Now" и "Naughty Girls (Need Love Too)" и на Прешъс Уилсън, която обещава да започне със златните "I Can't Stand the Rain" и „One Way Ticket”, които я превръщат в диско кралица с групата Иръпшън в средата на 70-те години.

„Много съм щастлива , че отново ще бъда в България. Спомням си първото гостуване на „Слънчев бряг“ с групата на фестивала „Златният Орфей“, където имахме рецитал. Беше много емоционално. Бяхме отвъд Желязната завеса и очаквахме да видим хора с униформи, сковани от страх. Ние срещнахме усмихнати, гостоприемни българи, които знаят как да се забавляват“, споделя Прешъс Уилсън.

Саманта Фокс добавя:

“Нямам търпение да посетя Пловдив и да танцуваме заедно! Подготвила съм нова програма специално за шоуто в Античния театър.“

За Ирина Флорин участието в „Диско Дивас“ е привилегия:

“Да бъда на една сцена с певици, които имат по няколко хита в ТОП 10 на Великобритания, е чест. Диско музиката е повлияла и влияе на много световни музиканти. Има ли човек, който да не е танцувал на „Touch Me е” или „One Way Ticket“?

Билетите са пуснати в продажба в Eventim.bg на цени от 40 до 130 лева.

https://www.eventim.bg/bg/bileti/disco-divas-plovdiv-ancient-theatre-612085/event.html