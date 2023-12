Марая Кери несъмнено е кралицата на Коледа и всеки декември изпълва сърцата ни с празнична радост, докато изпълнява песни, които никога няма да ни омръзнат. Но как звездата поддържа бляскавия си външен вид?Предлагаме ви да се запознаете с козметичните процедури на Марая, благодарение на които днес тя изглежда толкова зашеметяващо, колкото и през 1994 г. - когато излезе коледната ѝ класика "All I Want for Christmas is You".

Къпане в студено мляко

Една от най-нестандартните тайни за красота на Марая е, че тя обича да се къпе в студено мляко, за да овлажни кожата си. В интервю от 2018 г. Марая беше попитана от "Гардиън" дали е вярно, че се къпе само във френска минерална вода. Отговорът ѝ беше: "Не, къпя се в мляко. Понякога използвам млякото като козметична процедура. Не искам да издавам всичките си тайни".

Строга диета

Марая спазва строг хранителен режим, за да изглежда така страхотно, и се храни по един и същи начин всеки ден. Преди това звездата сподели: "Наистина е трудно. Ще намразите диетата ми - всичко, което ядеш, е норвежка сьомга и каперси всеки ден. Това е всичко", твърди певицата.

Масажист по време на сън

Марая знае колко е важен красивият сън и дори наема масажист, който да ѝ помага да се отпусне, за да може да заспи по-лесно. Звездата обясни, че в нощите, когато трудно заспива, кани масажистка, за да се отпусне. Веднъж източник сподели пред US Weekly, че Марая е похарчила над 1000 паунда за осемчасов масаж, който да ѝ помогне да се отпусне, и е прекарала цялото време в гледане на комедийния филм на Саша Барон Коен "Бруно" на повторение.

Красив сън

Освен че наема масажист, за да се увери, че заспива лесно, Марая се отнася изключително сериозно към съня и понякога спи по 15 часа на нощ. Съобщава се също, че поп звездата се обгражда с 20 овлажнителя на въздуха, докато спи, за да поддържа гласните си струни овлажнени.

Забрана за използване на спирала

Марая вярва, че по-малкото е повече, когато става въпрос за грим, и се грижи за страхотния си вид, като забранява на гримьорите да й слагат спирала. Преди това звездата сподели пред "Вог": "Мразя спиралата. Никога не я нося“. "Всеки път, когато гримьор се опита да ми я сложи, изпадам в ужас". Тя добави: "Ако не носиш много грим, не е нужно да сваляш много от него. Затова целта ми е да нося възможно най-малко грим, за да не се налага да се изпарявам и да го свалям целия".