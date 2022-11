"Най-болезненото нещо, което съм изпитвал в живота си!" - споделя един актьор. Процедурата е позната на мъже, които природата не е надарила с голям размер пенис. Кои са те - четете надолу.

Футболната мегазвезда Кристиано Роналдо често прибягвал до практика, използвана от порноактьорите, за да поддържа тялото си в кондиция. Скоро стана ясно, че бившият играч на "Реал Мадрид" си е инжектирал ботокс в пениса.

Той има стегнати и добре оформени мускули, с които привлича вниманието – при това не само на футболния терен. Но протеинът и тежестите явно не са достатъчни.

А знаете ли, че за да си слагат мъжете ботокс в пениса е виновен Девид Бекъм?

Още през 2014 г. д-р Роберто Виел коментира, че може да се говори за възход в тази интервенция.

Добре платени знаменитости и актьори от филмите за възрастни стоят зад 40-процентното увеличение на търсенето на уголемяване на пениса.

Според него това желание е задвижвано именно от сексуализирани изображения и реклами. В такива участват знаменитости като Дейвид Бекъм, Дейвид Ганди и Джейми Дорнан. Те най-често показват мъжко бельо, а снимките са в крупен план или с фокус на чатала им.

Ниското самочувствие и липсата на увереност са сред често срещаните причини за прибягване към промяна размера на пениса. Той издава, че много от клиентите му са нещастни "само" със среден размер на мъжкото си достойнство. И въпреки че подобна интервенция на пениса може да струва скъпо, д-р Виел казва, че се наблюдава все по-голямо увеличение на търсенето.

В България за процедура за уголемяване на пениса е говорил само Азис, в канал в You Tube, като впоследствие видеото е свалено.

„Всеки мъж има един запас, когато натиснеш леко коремчето долу, над пениса, и той изскача повече. Става малко по-голям. Моят доктор максимално натисна. Имало е случаи по света, в които излизат 5 сантиметра. При мен не излезе. Това място се облича в специална течност, оформя се един нов пенис – като дебелина и дължина, и това е.”, разясни тогава за интервенцията изпълнителят.

Фолк звездата има и други корекции по тялото си, които не крие.

Има редица знаменитости от мъжки пол, на които са се случвали ужасни неща с пенисите през годините... Ето няколко истории, които гарантирано ще ви впечатлят.

Чанинг Тейтъм

Докато снимат филма "Орелът на Девети легион" (The Eagle of the Ninth) в мразовитите шотландски планини, актьорите се топлят, "като изливат смес от вряща вода и речна вода" в панталоните си, казва Чанинг Тейтъм пред списание Details. След един особено студен ден, член на снимачния екип попитал Тейтъм дали иска малко да се "сгрее" и той неохотно отговори с "да".

"Работата е там, че той беше забравил да разреди водата в чайника", казва Тейтъм. "Така че изля върху костюма ми вряща вода."

Усещането било точно толкова зле, колкото звучи – а Тейтъм го нарича "най-болезненото нещо, което съм изпитвал в живота си". Той е бил отведен в близката болница, където научава, че всъщност е била "изгорена кожата на главичката на члена му". Тейтъм твърди, че впоследствие той напълно се е възстановил, а пенисът му е "фантастичен".

Джони Ноксвил

По време на откровено интервю по VH-1, Джони Ноксвил навлиза в ужасяващи подробности за своя пенис. Комедиантът е счупил члена си през 2007 г., докато се е опитвал да направи номер с мотоциклета си.

Травмата е била толкова сериозна, че след инцидента е използвал катетър два пъти на ден, за да предотврати образуването на белег. Но дори и с тези предпазни мерки, нараняванията са обезобразили завинаги мъжкото му достойнство.

"Изглежда точно като играчка за дъвчене на куче", обяснява той.

Хю Джакман

Хю Джакман е претърпявал цели две ужасяващи публични наранявания на пениса. Единият случий бил, когато бил ударен в слабините по време на мач по крикет за знаменитости.

Другият инцидент с пениса му бил още по-ужасяващ - по време на интимна сцена за снимките на филма "Х-Мен началото: Върколак" (X-Men Origins: Wolverine) режисьорът помолил всички жени на снимачната площадка да изненадат Джакман, щом се подаде гол зад ъгъла. Актьорът инстинктивно се опитал да се прикрие, забравяйки, че носи 25-сантиметровите нокти на Върколака, вследствие на което се нарязал.

За щастие той наранил само вътрешната част на бедрото си и мъжкото му достойнство останало незасегнато. Потенциалната опасност била достатъчно ужасяващо, за да изплаши Джакман.

"Металните нокти трябваше да изчезнат незабавно", споделя той на британския водещ Греъм Нортън.