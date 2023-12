18-годишната Надежда Ковачева от Панагюрище спечели десетия сезон на музикалното състезание "Гласът на България".

В първата част на бляскавия финален концерт шестимата претенденти Елена Попова, Надежда Ковачева, Димитрина Германова, Арканджело Д‘Анджело, Симеон Славев и Никола Янакиев изпълниха дуети със звездите на българската сцена Орлин Павлов, Графа, Анелия, Владо Михайлов, Маги Джанаварова и Дара Екимова.

След този етап от надпреварата отпаднаха Арканджело Д‘Анджело и Симеон Славев.

Концертът продължи със соловите изпълнения на четиримата певци, борещи се за званието "Гласът на България".

Димитрина Германова изпълни „Част от твоя свят“ от филма „Малката русалка“, който тя озвучава на български в ролята на Ариел.

Никола Янакиев избра да представи песента „Sorry Seems To Be The Hardest Word“.

Елена Попова заложи на „My Immortal“, а Надежда Ковачева изпълни „Desert Rose“ на Стинг.

След втория етап сцената напуснаха Никола Янакиев и Елена Попова.

Надежда и Димитрина продължиха във финалното надпяване с песни, избрани от зрителите.

Те избраха от Музикалната банка финалната песен на Надежда да е „All By Myself“, а за Димитрина да е „Winner Takes It All“.