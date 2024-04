Снимка: Instagram.com/vaskadzhurova

Октомври 2022 г. С короната на „Мис София 2022“.

Официалният портрет на Васка при влизането й в "Ергенът" 3. Кадърът има над 10 300 харесвания.

Снимка край басейн през лятото на 2021 г.

Най-новата снимка на Васка в Инстаграм. Be yourself, there’s no one better – е написала тя към кадъра.

„Студени ръце, но топло сърце“ – е написала Васка към този чудесен кадър от ноември 2023 г.

Коя е Васка?

Васка Джурова е от Гоце Делчев, но понастоящем живее в София. Следва фармация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като тази година ѝ предстои дипломиране. Носителка е на титлите „Мис София 2022“, „Кралица на София 2021“ и „Мис лято 2021“. Васка се възприема като пример за жена, която съчетава красота и интелект в едно. Няма приятелки, защото смята, че жените ѝ завиждат и злобата им към нея е безгранична. Предпочита да общува с мъже, тъй като те я разбират по-добре.

Васка обича да се впуска в нови приключения и не се страхува да излиза от зоната си на комфорт. Признава, че е амбициозна и решителна. Васка не е жена, която един мъж може да контролира, тъй като македонският ѝ нрав не го позволява. Вижда се до човек, който има амбицията да се развива. Държи мъжът до нея да бъде искрен, лъчезарен, мил, добронамерен, забавен, търпелив и да показва любовта си с малки неща. Ако трябва да променя нещо в него, по-скоро би си тръгнала – щом не отговаря на критериите ѝ, значи не е нейният човек.