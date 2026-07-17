Любителите на астрономията ще могат да се насладят на впечатляваща гледка в небето тази вечер. Тънкият лунен сърп и планетата Венера ще изглеждат почти една до друга над западния хоризонт, създавайки ефектна небесна картина, пишат от Forbes.

Най-подходящото време за наблюдение от България е между 21:20 и 22:15 часа, когато небето вече е достатъчно тъмно, а Луната и Венера все още се намират сравнително високо над хоризонта.

Защо изглеждат толкова близо?

На 17 юли Луната и Венера достигат видимо сближаване. В действителност те няма да бъдат близо една до друга в Космоса - това е оптична илюзия, породена от перспективата. Докато Луната се намира на приблизително 375 000 километра от Земята, Венера е на повече от 100 милиона километра разстояние.

Въпреки огромната дистанция между тях, от Земята двете небесни тела ще изглеждат почти като съседи.

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Явлението ще бъде ясно видимо с просто око. Венера лесно ще се откроява като ярка бяла „звезда“, разположена малко над и вдясно от тънкия лунен сърп.

Луната е едва на три дни след новолуние и около 17% от нейния диск е осветен. При ясно време може да се забележи и т.нар. земна светлина - нежно сияние върху тъмната част на Луната. То се получава, когато слънчевата светлина се отразява от Земята и осветява нощната страна на естествения ни спътник.

Откъде ще се наблюдава най-добре?

За най-добра видимост изберете място с открит западен хоризонт, далеч от високи сгради, дървета или планински склонове. В София Слънцето залязва около 21:02 часа, а Луната ще остане над хоризонта почти до 23:00 часа, което дава достатъчно време за наблюдение.

Макар тази вечер Луната и Венера да изглеждат почти една до друга, още през следващите дни разстоянието между тях на небето ще се увеличи. Причината е, че Луната се движи много по-бързо по небесната сфера - с около 13 градуса на ден спрямо звездите.

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Следващото небесно зрелище

След залеза на Луната небето ще остане достатъчно тъмно за наблюдение на Млечния път, а от 17 юли започва и активността на един от най-популярните метеорни потоци - Персеидите.

Макар първите „падащи звезди“ вече да могат да бъдат забелязани, истинският спектакъл предстои в нощта срещу 13 август, когато Персеидите ще достигнат своя максимум. Тази година условията за наблюдение се очакват да бъдат особено благоприятни, тъй като лунната светлина няма да пречи на видимостта.