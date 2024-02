Липсата на средства не пречи на племенните общности да са също толкова щастливи, колкото хората в най-богатите и развити страни. До този извод стига ново научно изследване, като по този начин се доказва, че „щастието не се купува“.

Изследователите, които са интервюирали 2 966 души в 19 общности на коренното население и местни общности по целия свят, са установили, че те са средно толкова щастливи, ако не и по-щастливи, колкото средния човек в западните страни с високи доходи, съобщи „Гардиън“.

"Изненадващо, много от населението с много ниски парични доходи отчита много високи средни нива на удовлетвореност от живота, като резултатите са сходни с тези в богатите страни", казва Ерик Галбрейт, водещ автор на изследването, което е публикувано в научното списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Надявам се, че като научим повече за това какво прави живота удовлетворителен в тези различни общности, това може да помогне на много други да водят по-удовлетворителен живот, като същевременно се справят с кризата на устойчивото развитие", каза Галбрейт.

Снимка: iStock

Проучването, проведено от Института за екологични науки и технологии към Автономния университет на Барселона (ICTA-UAB), установи, че хората в 19-те изолирани общности са получили средна оценка на удовлетвореността от живота от 6,8 от 10, "въпреки че в повечето от тях годишният паричен доход се оценява на по-малко от 1000 щатски долара на човек".